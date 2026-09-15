El JNE sorteó el orden de participación de las 26 organizaciones políticas que debatirán por la Municipalidad Metropolitana de Lima. Foto: JNE/referencial.
El JNE sorteó el orden de participación de las 26 organizaciones políticas que debatirán por la Municipalidad Metropolitana de Lima. Foto: JNE/referencial.
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Redacción Gestión
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El definió mediante sorteo público el orden de participación de las 26 organizaciones políticas que intervendrán en el debate electoral por la Municipalidad Metropolitana de Lima, de cara a las .

El encuentro se desarrollará en dos jornadas: el lunes 21 y el martes 22 de septiembre, con 13 agrupaciones en cada fecha. Los candidatos expondrán sus propuestas y participarán en distintos bloques de interacción, preguntas ciudadanas y cierre.

Entre los temas que serán abordados durante el debate figuran asuntos vinculados con la gestión de la capital, como seguridad ciudadana, infraestructura, desarrollo urbano y gestión del riesgo de desastres, entre otros.

¿Qué partidos participarán el lunes 21 de septiembre?

El primer grupo quedó conformado por las siguientes organizaciones, en el orden establecido por el sorteo:

  1. Partido Cívico Obras
  2. Coalición Transformadora Tierra Verde
  3. Partido Morado
  4. Frente Popular Agrícola FIA del Perú (Frepap)
  5. Partido Democrático Somos Perú
  6. Juntos por el Perú
  7. Partido Político Pueblo Consciente
  8. Batalla Perú
  9. Alianza para el Progreso (APP)
  10. Partido Patriótico del Perú
  11. Ahora Nación
  12. Partido Demócrata Verde
  13. Podemos Perú
El JNE sorteó el orden de participación de las 26 organizaciones políticas que debatirán por la Municipalidad Metropolitana de Lima. (Foto: Mario Zapata / GEC)
El JNE sorteó el orden de participación de las 26 organizaciones políticas que debatirán por la Municipalidad Metropolitana de Lima. (Foto: Mario Zapata / GEC)

¿Quiénes debatirán el martes 22 de septiembre?

La segunda jornada reunirá a las siguientes 13 agrupaciones:

  1. Partido del Buen Gobierno
  2. Partido Popular Cristiano (PPC)
  3. Avanza País - Partido de Integración Social
  4. Renovación Popular
  5. Alianza Electoral Venceremos
  6. Fuerza Ciudadana
  7. Acción Popular
  8. Partido Político Nacional Perú Libre
  9. Visión Perú
  10. Partido Aprista Peruano
  11. Progresemos
  12. Partido Frente de la Esperanza 2021
  13. Fuerza Popular

En esta segunda jornada figura Renovación Popular, agrupación que participará con Rafael López Aliaga en condición de primer regidor, mientras que Perú Libre también acudirá sin un candidato directo a la alcaldía, de acuerdo con la información difundida sobre la organización del debate.

En total, serán 26 las organizaciones políticas que tendrán participación en las dos jornadas, en las que expondrán sus propuestas para la Municipalidad Metropolitana de Lima.

Solo participarán candidatos habilitados por el JNE

El invitará al debate por la Alcaldía de Lima al candidato a alcalde o, en su defecto, al primer regidor que quede habilitado para recibir la credencial de alcalde si su lista gana, según el acuerdo adoptado por las organizaciones políticas participantes en las .

La definición dependerá de lo que resuelva el órgano electoral en los próximos días. Así lo explicó Carlos Vilela, director de Educación del JNE, quien señaló a RPP que la participación estará sujeta a las decisiones de las instancias jurisdiccionales.

El criterio cobra relevancia porque está pendiente que el Pleno del JNE determine si un alcalde elegido en 2022, que ahora postula como primer regidor, puede recibir una nueva credencial de alcalde si su lista gana y le corresponde asumir el cargo por sucesión.

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