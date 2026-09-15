Amazon Andes cerró el 2025 con un crecimiento de alrededor de 17% y, entre enero y junio del 2026, avanzó 10% frente al mismo periodo del año anterior. Sin embargo, para el cierre del 2026 proyectan un crecimiento cercano al 15%.

Una proyección ambiciosa considerando que, y de acuerdo con su CEO, Omar Sánchez, el cambio climático y las lluvias en la selva han limitado la producción y elevado los precios de la maca y el sacha inchi, sus principales superfoods usados en los cerca de 40 productos que ofrece al extranjero.

“No se puede cosechar el producto. Y la condición climática hace a nuestro sector bastante sensible”, señaló Sánchez. “Nosotros cambiamos la estrategia y ahora impulsamos la gestión de marca”.

Amazon Andes es el líder de exportación de maca al mercado asiático, y es ahí donde registra sus próximos lanzamientos.

Omar Sánchez, CEO de Amazon Andes.

Amazon Andes lanzará nuevos productos para crecer en China

Amazon Andes ingresó al mercado chino hace tres años mediante un esquema de cross-border junto a la distribuidora taiwanesa Yucheng Company en Hainan, al sur de China, y actualmente comercializa sus productos a través de Douyin —la versión china de TikTok— y RedNote—red social y una plataforma de comercio en línea de origen chino—, con el respaldo de una estrategia de promoción con influencers.

Amazon Andes comercializa sus superfoods en China a través de Douyin, la versión china de TikTok, como parte de su estrategia digital. (Foto: composición)

“Yucheng viene destinando alrededor de US$ 400,000 a la campaña de promoción de Amazon Andes en China”, precisó Sánchez. “Somos los únicos latinoamericanos trabajando con la multinacional asiática”.

El siguiente paso será ampliar la presencia de la marca hacia el canal físico. A mediados de noviembre, Amazon Andes participará con dos stands en una feria en Shanghái, donde presentará Inka Roots, su marca de café, y buscará distribuidores para colocar su portafolio en puntos de venta presenciales.

“La apuesta en China tiene un horizonte de mediano plazo y contempla ampliar progresivamente el portafolio con productos de mayor valor agregado, entre ellos extractos hidroalcohólicos y en tabletas”, precisó.

Asimismo, vienen gestionando los registros para comercializar diferentes presentaciones de maca roja, maca negra, camu camu y aguaje en China y Taiwán. El portafolio comprende cápsulas, tabletas y harinas de estos productos, y Amazon Andes proyecta alcanzar US$ 400,000 en ventas entre ambos mercados durante 2027.

En el caso específico de China, la expectativa es que el mercado llegue a representar alrededor del 20% de los ingresos de la compañía el próximo año.

“Necesitamos crecer en China porque es el mercado que más se está abriendo para el mercado peruano”, sostuvo Sánchez.

Amazon Andes participará con dos stands en una feria en Shanghái, donde buscará distribuidores para ampliar su presencia en el canal físico.

Ahora bien, estos movimientos responden a una tendencia que Amazon Andes identifica en los mercados internacionales: una mayor demanda por productos terminados, extractos y principios activos estandarizados, frente a la comercialización tradicional de materias primas.

En ese contexto, China se encuentra en una etapa de expansión comercial de la marca, mientras que en mercados como Corea el reto pasa por evolucionar de la exportación de maca hacia la venta de productos terminados de Amazon Andes.

“Amazon Andes pretende demostrar que el modelo peruano exportador de materias primas debería dar un paso evolutivo hacia la industrialización para que el valor que el valor agregado tenga la marca Perú”, sostuvo el CEO.

Amazon Andes prepara oficinas en Estados Unidos y mira a Corea

Más allá de China, Amazon Andes prepara nuevos movimientos para fortalecer su presencia internacional. Estados Unidos, su principal mercado, concentrará la expansión más inmediata: la compañía constituyó este año Amazon Andes LLC y proyecta abrir oficinas en el gigante norteamericano durante 2027 para acompañar su crecimiento en el continente.

“La creación de una razón social estadounidense también responde a mayores exigencias tributarias, arancelarias y para operar mediante el sistema FBA de Amazon”, explicó Sánchez. “Amazon Andes lidera las ventas online de productos peruanos a través de Amazon en Estados Unidos, Australia, México y Canadá. No obstante, la estrategia apunta a seguir ganando espacio en los canales físicos”.

Por otro lado, Corea representa una apuesta de mayor plazo. Siendo su principal mercado de exportación de maca para Amazon Andes y, en un horizonte aproximado de cinco años, la compañía evalúa constituir una razón social para avanzar hacia la comercialización de productos terminados bajo su propia marca.

El plan contempla incluso producir localmente en Corea. Sánchez explicó que la empresa ya conversa con potenciales distribuidores y evalúa esta alternativa debido a las preferencias que observa en ese mercado por productos elaborados localmente.

Europa constituye otro frente de expansión para 2027. Amazon Andes desarrolló y gestiona los registros para ingresar una línea de cosmética andino-amazónica, presentada en la feria In-Cosmetics en Francia, que aplica ingredientes como aguaje y sangre de grado tanto en productos de consumo como en sérums y aceites.

Finalmente, en Perú, la estrategia pasa por ampliar el portafolio en Inkafarma y Mifarma, donde Amazon Andes comercializa cuatro productos. Hacia finales del 2026, la compañía prevé incorporar tres nuevos productos, correspondientes a una línea de batidos nutricionales elaborados a base de productos nativos.

“Las ventas en ambas cadenas vienen creciendo de manera sostenida cada año y nuestras nuevas presentaciones cuentan con las aprobaciones necesarias para su ingreso”, comentó.

Así, la hoja de ruta de Amazon Andes combina la creación de estructuras propias en mercados estratégicos, una mayor presencia en canales físicos y el desarrollo de nuevas categorías. Hoy, exportan a más de 40 países, con Estados Unidos, Corea y Canadá liderando la lista, y el comercio electrónico conserva el mayor peso dentro de las ventas de marca en Perú y el exterior: aproximadamente 60% corresponde al canal online y 40% al físico.