Amazon Andes refuerza su expansión internacional con China como uno de los mercados clave para el crecimiento de su marca. (Foto: composición)
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Dax Canchari Reyes
mailDax Canchari Reyes

Amazon Andes, empresa peruana especializada en superfoods y productos derivados, entra en una nueva etapa de su expansión internacional. Y es que, pese a un contexto marcado por dificultades en el abastecimiento de materias primas debido al Fenómeno de El Niño, continúa con su plan de elevar el peso de sus productos de valor agregado. Así, explica ¿cuál es su estrategia?

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