La innovación tecnológica, la apertura al exterior y la cooperación con países como Perú articulan la estrategia que China presenta bajo el concepto de “Oportunidades de China 2.0”, una iniciativa con la que busca impulsar nuevas oportunidades de desarrollo y fortalecer su integración con la economía mundial. ¿Qué alcance tendría esta estrategia para la relación bilateral con el Perú?

En la ceremonia inaugural de la XVII Reunión Anual de los Nuevos Campeones del Foro Económico Mundial (Foro de Verano de Davos), el primer ministro Li Qiang señaló: “Las tecnologías y los productos de los sectores emergentes de China no representan un impacto para el mundo, sino una oportunidad; no constituyen una amenaza, sino una fuerza que impulsa el desarrollo”.

El país asiático sostiene que ha evolucionado desde un modelo basado principalmente en el tamaño de su mercado hacia otro sustentado en la innovación, con avances en inteligencia artificial, manufactura de alta gama, nuevas energías y economía digital.

Asimismo, se destaca que se mantiene una política de apertura económica y de fortalecimiento de la cooperación internacional, tanto en comercio como en investigación científica y tecnológica.

China proyecta seguir ampliando su apertura comercial y fortalecer la conexión con mercados como el peruano.

China apuesta por la innovación y la apertura económica

Durante el 2025 se constituyeron 14,000 nuevas empresas con inversión extranjera en los sectores de investigación científica y servicios tecnológicos, lo que representó un crecimiento interanual de 27.2%. El texto sostiene que este resultado refleja la transición del país desde un centro mundial de manufactura hacia un polo global de innovación.

En materia comercial, el documento indica que, en los primeros cinco meses del año, las importaciones de China crecieron 20.5%, superando en 8.7 puntos porcentuales el crecimiento de sus exportaciones. Además, destaca que entre sus 50 principales socios comerciales, las exportaciones hacia China de 32 de ellos crecieron más rápido que las importaciones procedentes del país asiático.

También resalta que la Exposición Internacional de Importaciones de China ha acumulado un volumen de transacciones previstas superior a US$ 500,000 millones en sus ocho ediciones y que el país continúa ampliando el acceso internacional a proyectos vinculados con inteligencia artificial, tecnología cuántica y otras áreas científicas.

Puerto de Chancay concentra la cooperación con Perú

Asimismo, se destacó al Puerto de Chancay como el proyecto emblemático de la cooperación entre China y Perú y señala que el comercio bilateral pasó de US$ 34,900 millones en 2022 a US$ 50,900 millones en 2025, con una proyección superior a US$ 60,000 millones para este año. Asimismo, afirma que Perú se ha convertido en el tercer mayor país de origen de las importaciones chinas en América Latina.

Respecto al terminal portuario, desde su inauguración, el valor de las importaciones y exportaciones canalizadas a través del puerto alcanzó US$ 3,650 millones, superó los 500,000 TEU y generó una recaudación tributaria superior a S/ 1,640 millones. También sostiene que la reducción de los tiempos de transporte y las mejoras en la cadena de frío han facilitado el ingreso de productos agrícolas peruanos, como arándanos, uvas y paltas, al mercado chino.

Mega Puerto de Chancay es una de las inversiones más emblemáticas de China en el mercado peruano. Fotos: Mario Zapata N. / @photo.gec

Además, la construcción y operación del puerto cuenta con 98.77% de trabajadores locales y que programas como el Aula Inca y el Instituto de Ingeniería del Puerto de Chancay han capacitado a más de 150 profesionales en áreas técnicas y de gestión.

Finalmente, se identifican oportunidades para ampliar la cooperación en ámbitos como puertos inteligentes, agricultura inteligente, minería inteligente, telemedicina, educación a distancia e inteligencia artificial aplicada a ciudades seguras.