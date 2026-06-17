La sede del Banco Popular de China en Pekín.
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Agencia Bloomberg
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China dio un nuevo paso en su objetivo de equiparar sus mercados financieros con los de Estados Unidos y convertir al yuan en una moneda de reserva global.

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