El gobernador del Banco Popular de China, Pan Gongsheng, anunció el miércoles medidas destinadas a modernizar las herramientas del banco central y hacer más atractivos los activos denominados en yuanes para los inversionistas extranjeros. También insinuó una transición hacia un marco de política monetaria basado en tasas overnight y lanzó una herramienta para que bancos centrales extranjeros y organizaciones financieras obtengan liquidez en yuanes utilizando bonos gubernamentales como garantía.

Ambas medidas acercan las herramientas monetarias de China a las de grandes bancos centrales como la Reserva Federal, que utiliza las tasas overnight como principal referencia de política monetaria y opera un instrumento que permite a instituciones extranjeras obtener dólares utilizando bonos del Tesoro estadounidense como garantía. Estos mecanismos forman parte de lo que convierte a los Treasuries en los activos más líquidos y ampliamente mantenidos del mundo.

Las últimas medidas, anunciadas en el foro anual Lujiazui en Shanghái, hacen que los bonos gubernamentales chinos se parezcan más a los de mercados soberanos consolidados y, por tanto, sean “una propuesta más atractiva como activos de reserva”, afirmó Wee Khoon Chong, estratega de mercados para Asia-Pacífico de BNY.

Los comentarios de Pan se suman a las señales de que el Banco Popular de China podría eventualmente abandonar la tasa de recompra inversa a siete días como su principal referencia de política monetaria. Las expectativas de un cambio de este tipo han aumentado a medida que la autoridad monetaria ha otorgado mayor importancia a la tasa interbancaria overnight, que concentra la mayor parte de las transacciones de efectivo en los mercados financieros chinos.

El Banco Popular de China insinúa un cambio en el marco de las tasas de interés | El banco central ampliará las operaciones a un día y reducirá el rango de tasas de interés.

El Banco Popular de China también redujo el rango dentro del cual pueden fluctuar los costos de financiamiento del mercado a 50 puntos básicos desde 70, otorgándole un control más preciso sobre el financiamiento de corto plazo.

Una referencia monetaria de menor plazo podría otorgar al banco central una mayor precisión para orientar las condiciones del mercado. Las instituciones financieras se prestan dinero diariamente para gestionar liquidez y liquidar transacciones, lo que hace que las tasas overnight se negocien mucho más que otros plazos.

La Reserva Federal opera un esquema similar, fijando un rango objetivo para la tasa de fondos federales, que determina el costo al que los bancos se prestan dinero entre sí durante la noche. Actualmente ese rango se ubica entre 3.50% y 3.75%, más estrecho que la nueva banda anunciada por el Banco Popular de China.

“El Banco Popular de China probablemente avanzará gradualmente hacia un nuevo marco de la banda de política monetaria, con la tasa de recompra overnight como la nueva tasa de referencia de facto”, señaló Becky Liu, jefa de estrategia macro para China en Standard Chartered Plc. “Las tasas interbancarias chinas probablemente serán aún menos volátiles en adelante”.

Sin embargo, la transición podría tomar más tiempo de lo que esperan los mercados. Bloomberg Economics sostuvo que los cambios deben interpretarse principalmente como ajustes técnicos para mejorar la gestión de liquidez y no como un cambio estratégico. También destacó que la gran mayoría de los contratos utilizados por las instituciones financieras para cubrirse frente a variaciones de tasas siguen vinculados a la tasa a siete días, lo que dificulta su rápida eliminación.

Lo que dice Bloomberg Economics

Los mercados parecen interpretar el nuevo mecanismo de recompra inversa overnight del Banco Popular de China como una señal de que se prepara para adoptar una tasa overnight como principal referencia de política monetaria, una práctica habitual entre grandes bancos centrales como la Reserva Federal. Creemos que esa interpretación va demasiado lejos. — David Qu, economista

La segunda iniciativa aborda otro requisito fundamental de una moneda internacional: la liquidez. Las instituciones oficiales extranjeras que posean bonos gubernamentales chinos ahora podrán utilizar esos títulos como garantía para obtener financiamiento en yuanes. Según informó el Banco Popular de China, los préstamos estarán disponibles a plazos de siete días, un mes y tres meses.

China ha adoptado una postura más agresiva para expandir el papel del yuan dentro del sistema monetario global, aprovechando el creciente debate sobre la posición internacional del dólar. El último plan quinquenal del país prometió impulsar la internacionalización del yuan y el presidente Xi Jinping ha hablado sobre la posibilidad de construir una “moneda fuerte”.

En los últimos meses han surgido señales crecientes de avance. El financiamiento en yuanes se ha vuelto cada vez más popular entre prestatarios extranjeros. El sistema chino de pagos transfronterizos en yuanes registró un fuerte aumento en volumen, mientras que el uso de las líneas swap del Banco Popular de China por parte de bancos centrales globales alcanzó su nivel más alto en dos años durante el primer trimestre. Las conversaciones sobre la posibilidad de un “petroyuan” también cobraron impulso tras la guerra con Irán.

Reforma monetaria

Una transición hacia una tasa overnight marcaría otro paso en la reforma del marco monetario del Banco Popular de China, iniciada hace dos años y anticipada por Pan en este mismo foro. Como parte de esa transformación, el banco central buscó simplificar un sistema que dependía de múltiples herramientas y concentrar las señales de política monetaria en una sola tasa clave: la recompra inversa a siete días, con el fin de orientar a los mercados de manera más eficiente.

Al mismo tiempo, la autoridad monetaria ha reducido gradualmente el papel de las herramientas de política monetaria de plazos más largos mediante ajustes en los mecanismos de subasta y la eliminación de un costo unificado.

Pan Gongsheng. Foto: Qilai Shen/Bloomberg

En julio de 2024, el Banco Popular de China anunció planes para realizar operaciones temporales de recompra y recompra inversa overnight con el objetivo de mantener las tasas de mercado dentro de un rango más estrecho, aunque todavía no ha llevado a cabo esas operaciones.

La autoridad monetaria redujo por última vez su tasa de política monetaria a siete días en 10 puntos básicos, hasta 1.4%, en mayo de 2025, muy por debajo de los recortes de entre 40 y 60 puntos básicos que muchos economistas habían previsto para ese año.

Este año, muchos economistas han postergado sus previsiones para el próximo recorte de tasas hasta 2027, a medida que la inflación de precios al productor se acelera impulsada por la guerra con Irán y el aumento de los precios del petróleo. Aun así, los débiles datos de consumo e inversión publicados esta semana sugieren que los riesgos para el crecimiento están aumentando, lo que podría incrementar la presión sobre los responsables de la política monetaria para que flexibilicen las condiciones financieras.