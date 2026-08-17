Congreso define número de miembros de Comisión Permanente y Bicameral de Presupuesto. Foto: Congreso
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Redacción Gestión
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para el Periodo Anual de Sesiones 2026 – 2027.

Según lo acordado por la distribuidos de la siguiente manera:

Por el Senado habrán 19 integrantes

  • Fuerza Popular: 7 senadores
  • Juntos por el Perú: 4 senadores
  • Renovación Popular: 3 senadores
  • Partido del Buen Gobierno: 2 senadores
  • Partido Cívico Obras: 2 senadores
  • Ahora Nación: 1 senador

Por la Cámara de Diputados también habrán 19 miembros

  • Fuerza Popular: 6 diputados
  • Juntos por el Perú: 5 diputados
  • Partido del Buen Gobierno: 3 diputados
  • Renovación Popular: 2 diputados
  • Partido Cívico Obras: 2 diputado
  • Ahora Nación: 1 diputado

Por otro lado,

La distribución quedó así:

Por el Senado 14 miembros:

  • Fuerza Popular: 5 senadores
  • Juntos por el Perú: 3 senadores
  • Renovación Popular: 2 senadores
  • Partido del Buen Gobierno: 2 senadores
  • Partido Cívico Obras: 1 senador
  • Ahora Nación: 1 senador

Por la Cámara de Diputados 14 integrantes

  • Fuerza Popular: 4 diputados
  • Juntos por el Perú: 3 diputados
  • Partido del Buen Gobierno: 2 diputados
  • Renovación Popular: 2 diputados
  • Partido Cívico Obras: 2 diputados
  • Ahora Nación: 1 diputado
La Comisión Bicameral de Presupuesto tendrá 38 miembros y la Permanente 28, distribuidos entre Senado y Diputados según los acuerdos suscritos. (Foto: Congreso)
La Comisión Bicameral de Presupuesto tendrá 38 miembros y la Permanente 28, distribuidos entre Senado y Diputados según los acuerdos suscritos. (Foto: Congreso)

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