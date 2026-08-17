El Pleno del Congreso de la República definió el número de integrantes que conformarán tanto la Comisión Bicameral de Presupuesto y la Comisión Permanente para el Periodo Anual de Sesiones 2026 – 2027.
Según lo acordado por la Junta de Portavoces Conjunta, la Comisión Bicameral estará conformada por 19 senadores y 19 diputados distribuidos de la siguiente manera:
Por el Senado habrán 19 integrantes
- Fuerza Popular: 7 senadores
- Juntos por el Perú: 4 senadores
- Renovación Popular: 3 senadores
- Partido del Buen Gobierno: 2 senadores
- Partido Cívico Obras: 2 senadores
- Ahora Nación: 1 senador
Por la Cámara de Diputados también habrán 19 miembros
- Fuerza Popular: 6 diputados
- Juntos por el Perú: 5 diputados
- Partido del Buen Gobierno: 3 diputados
- Renovación Popular: 2 diputados
- Partido Cívico Obras: 2 diputado
- Ahora Nación: 1 diputado
Por otro lado, también se aprobó, por unanimidad, el número de integrantes de la Comisión Permanente del Congreso.
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Serán 28 integrantes más los 4 miembros natos de la mesa directiva de cada cámara legislativa. La distribución quedó así:
Por el Senado 14 miembros:
- Fuerza Popular: 5 senadores
- Juntos por el Perú: 3 senadores
- Renovación Popular: 2 senadores
- Partido del Buen Gobierno: 2 senadores
- Partido Cívico Obras: 1 senador
- Ahora Nación: 1 senador
Por la Cámara de Diputados 14 integrantes
- Fuerza Popular: 4 diputados
- Juntos por el Perú: 3 diputados
- Partido del Buen Gobierno: 2 diputados
- Renovación Popular: 2 diputados
- Partido Cívico Obras: 2 diputados
- Ahora Nación: 1 diputado