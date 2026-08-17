El Pleno del Congreso de la República definió el número de integrantes que conformarán tanto la Comisión Bicameral de Presupuesto y la Comisión Permanente para el Periodo Anual de Sesiones 2026 – 2027.

Según lo acordado por la Junta de Portavoces Conjunta, la Comisión Bicameral estará conformada por 19 senadores y 19 diputados distribuidos de la siguiente manera:

Por el Senado habrán 19 integrantes

Fuerza Popular: 7 senadores

Juntos por el Perú: 4 senadores

Renovación Popular: 3 senadores

Partido del Buen Gobierno: 2 senadores

Partido Cívico Obras: 2 senadores

Ahora Nación: 1 senador

Por la Cámara de Diputados también habrán 19 miembros

Fuerza Popular: 6 diputados

Juntos por el Perú: 5 diputados

Partido del Buen Gobierno: 3 diputados

Renovación Popular: 2 diputados

Partido Cívico Obras: 2 diputado

Ahora Nación: 1 diputado

Por otro lado, también se aprobó, por unanimidad, el número de integrantes de la Comisión Permanente del Congreso.

Serán 28 integrantes más los 4 miembros natos de la mesa directiva de cada cámara legislativa. La distribución quedó así:

Por el Senado 14 miembros:

Fuerza Popular: 5 senadores

Juntos por el Perú: 3 senadores

Renovación Popular: 2 senadores

Partido del Buen Gobierno: 2 senadores

Partido Cívico Obras: 1 senador

Ahora Nación: 1 senador

Por la Cámara de Diputados 14 integrantes

Fuerza Popular: 4 diputados

Juntos por el Perú: 3 diputados

Partido del Buen Gobierno: 2 diputados

Renovación Popular: 2 diputados

Partido Cívico Obras: 2 diputados

Ahora Nación: 1 diputado