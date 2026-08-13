El último miércoles 12 de agosto se registró un altercado entre legisladores de Ahora Nación y Fuerza Popular por la tenencia de una oficina en el cuarto piso del Congreso, la cual —según la bancada de izquierda— figuraba como desocupada en los registros administrativos.

La Policía Nacional del Perú (PNP) tuvo que intervenir a pedido del personal de seguridad del Legislativo; sin embargo, los congresistas presentes —como Harvey Colchado (AN)— cuestionaron su llegada dado que no contaban con la autorización de la Oficialía Mayor—. Al conocer que no recibieron el visto bueno de la OM, los parlamentarios aseguran que buscaron comunicarse con el oficial mayor Giovanni Forno, mas no recibieron respuesta.

Víctor Piñán, diputado de OBRAS, respaldó a sus pares de Ahora Nación y señaló que no se están respetando “los millones que le cuestan al erario”, lo que se traduce en la entrega de despachos que no cumplen con los criterios de seguridad.

Al respecto, Indiria Huilca (Ahora Nación) alertó que hubo un “comportamiento agresivo y hostil” de Fuerza Popular, y no es un hecho aislado su accionar debido a que hay “un manejo ineficiente y arbitrario” en la repartición de despachos.

Diputados de Ahora Nación, como Harvey Colchado, protagonizaron disputas con Fuerza Popular por un espacio en el Congreso. Captura: El Comercio

“Hemos encontrado oficinas vacías pero inaccesibles. Tenemos colegas en sótanos o azoteas, pero la administración del Congreso se reserva esos espacios en secreto”, dijo.

Huilca enfatizó que hubo “maltrato a los diputados” por parte de algunos trabajadores del Congreso que “recibieron órdenes de alguien no identificado”.

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Tensión en el Congreso: Ahora Nación y Fuerza Popular disputan oficinas. Foto: captura EC

Representantes de OBRAS, Ahora Nación, Juntos por el Perú y Partido del Buen Gobierno cuestionaron la precariedad de algunas oficinas designadas a sus integrantes, y adelantaron que se realizará una auditoría externa para aclarar los hechos.

Instaron a que el presidente del Congreso, Miguel Torres (Fuerza Popular), y el oficial mayor Giovanni Forno, atiendan los oficios enviados en las que exigen soluciones.