La pesquisa da cuenta que el mercado laboral peruano muestra señales de dinamismo para el tercer trimestre de 2026, aunque bajo un escenario de mayor prudencia. En concreto, el 43% de los empleadores prevé aumentar su planilla, mientras que un 40% mantendrá sus niveles de personal sin cambios y un 16% contempla reducciones .

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“La Encuesta de Expectativas de Empleo (MEOS) muestra que el mercado laboral peruano mantiene una intención de contratación positiva para el tercer trimestre, pero bajo una lógica de mayor prudencia estratégica. El 43% de los empleadores prevé aumentar sus dotaciones, mientras que un 40% optará por mantenerlas sin cambios, lo que refleja organizaciones que continúan creciendo, aunque con decisiones más selectivas respecto al talento que incorporan ”, explicó a Gestión Jorge Gamero, Director General de ManpowerGroup Chile-Perú y Director de Experis LATAM.

Bajo estos resultados, se determinó el Índice Neto de Empleo (NEO), que mide la diferencia entre el porcentaje de empleadores que esperan aumentar su personal y aquellos que prevén reducirlo. Para el Perú, el indicador se ubicó en 27%, lo que representó una caída de 10 puntos frente al trimestre anterior y un incremento de 3 puntos en comparación con el mismo periodo de 2025 .

¿Esta cifra implica un retroceso en la contratación de personal respecto al trimestre previo? Al respecto, Gamero indicó que se observa una moderación respecto al trimestre previo, pero no una señal de debilitamiento estructural del mercado laboral. “ Lo que vemos es una normalización del ritmo de contratación luego de un trimestre particularmente dinámico. Las empresas continúan contratando, aunque con mayor foco en posiciones estratégicas, productividad y capacidades críticas para el negocio. El resultado sigue siendo consistente con una economía que mantiene crecimiento y actividad en diversos sectores productivos”, anotó.

En esa línea, el especialista consideró que este resultado debe interpretarse como una señal favorable para el mercado laboral. “Una tendencia neta de empleo positiva significa que existe una mayor proporción de empleadores que planea incrementar sus plantillas respecto de quienes prevén reducirlas”, remarcó.

Para ManpowerGroup, un NEO de 27% confirma que las empresas peruanas mantienen la confianza para incorporar talento durante el tercer trimestre, aunque bajo criterios más selectivos. “ No estamos frente a una expectativa de contracción, sino ante un escenario de crecimiento moderado y sostenible ”, subrayó.

Un elemento a destacar es que el NEO de Perú, de 27%, se ubica por encima del promedio global de 26% y supera a varios mercados de la región como Chile, Argentina y Colombia. “La moderación en Perú responde más a un ajuste natural en el ritmo de contratación que a un fenómeno exclusivamente local”, señaló.

¿Este índice se mantendrá a lo largo del 2026? Para Gamero, la actual encuesta mide exclusivamente las expectativas de contratación para el tercer trimestre. No obstante, consideró que si la tendencia se mantiene, se esperaría un entorno laboral que continúe siendo favorable, aunque caracterizado por una mayor selectividad en la contratación .

Hotelería, turismo y construcción destacan entre las actividades con mejores perspectivas de contratación entre julio y setiembre. Foto: Andina

¿Dónde habrá más oportunidades de encontrar trabajo?

Los empleadores del sector Hotelería y Turismo reportaron el NEO más alto para el tercer trimestre, con 43%, posicionándose como el más sólido a nivel nacional . “Este resultado es coherente con la recuperación sostenida de la actividad turística y con una mayor demanda de servicios vinculados al alojamiento, gastronomía, entretenimiento y experiencia del consumidor. Todo ello genera una necesidad creciente de talento para acompañar la expansión operativa de las empresas del sector”, expresó Gamero.

Si bien el estudio no desglosa perfiles específicos, para el especialista se anticipa una mayor demanda de talento, entre julio y setiembre, en áreas vinculadas a operaciones hoteleras, atención al cliente, gastronomía, servicios de alimentación, recreación y gestión de experiencias.

A Hotelería le siguen Construcción y Bienes Raíces, con NEO de 34% , ubicándose entre los sectores más dinámicos para el tercer trimestre. “Este índice refleja confianza por parte de los empleadores y una expectativa de contratación asociada a mayor actividad económica. La construcción ha mostrado indicadores positivos en los últimos meses, impulsada por inversión privada, desarrollo inmobiliario, ejecución de proyectos y mayor actividad en el mercado”, señaló el especialista.

Añadió que este comportamiento responde a una visión amplia del sector más que a un tipo específico de proyecto. “Lo que observamos es que Construcción y Bienes Raíces agrupa actividades diversas como infraestructura, desarrollo inmobiliario, obras civiles y servicios asociados. En ese sentido, el resultado refleja una señal de confianza generalizada y la necesidad de fortalecer capacidades operativas para responder a la demanda proyectada”, comentó.

En el caso de Manufactura, el sector registra un NEO de 33% , en línea con su aporte sostenido a la actividad productiva del país. “Este resultado es consistente con el rol que cumple la manufactura en la economía peruana. Sectores vinculados a alimentos, bebidas, productos industriales, químicos y manufactura especializada mantienen una demanda relevante de talento para sostener operaciones y acompañar procesos de crecimiento”, indicó.

Por otro lado, Finanzas y Seguros, junto con Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos, presentan los niveles más moderados, ambos con un NEO de 19% , lo que evidencia una mayor selectividad en la contratación . “Interpretamos este resultado como una señal de mayor selectividad más que de debilitamiento estructural. Las organizaciones financieras continúan contratando, pero priorizan posiciones vinculadas a transformación digital, analítica de datos, gestión de riesgos, cumplimiento, ciberseguridad y experiencia del cliente”, sostuvo.

Frente a ello, precisó que estos perfiles siguen concentrando la mayor demanda en el sector. “El sector mantiene expectativas positivas, aunque más moderadas. Las empresas están enfocando sus procesos de contratación en roles con impacto directo en eficiencia, transformación y experiencia del cliente, especialmente en banca, seguros y fintech”, alegó.

Cusco y Arequipa lideran las expectativas de empleo en el país, mientras otras regiones como La Libertad, Piura y Lambayeque también muestran niveles por encima del promedio nacional. Foto: Andina

Cusco y Arequipa, las regiones que más contratarán entre julio y setiembre

Cusco y Arequipa lideran las expectativas de contratación entre julio y setiembre, con 44% y 37% respectivamente.

En el caso de Cusco, el gerente expresó que, si bien la encuesta no atribuye los resultados a actividades económicas específicas, existe coherencia con la dinámica del territorio. “El desempeño regional es consistente con la relevancia que tiene el turismo dentro de la economía cusqueña. La recuperación sostenida de los flujos turísticos y la mayor actividad en servicios asociados generan condiciones favorables para la contratación. Desde nuestra perspectiva, el resultado refleja la confianza de los empleadores para ampliar sus equipos y responder a una demanda creciente durante el tercer trimestre”, refirió.

Arequipa, por su parte, también muestra perspectivas sólidas (37%), asociadas a su estructura productiva diversificada. “Esta cifra confirma que la región mantiene un importante dinamismo económico y empresarial. Arequipa cuenta con una fuerte presencia de actividades vinculadas a minería, industria, comercio y servicios especializados. Si bien el estudio no determina qué sector explica directamente el resultado, la región continúa mostrando condiciones favorables para la generación de empleo formal y la expansión de capacidades empresariales”, argumentó.

Respecto a la menor expectativa para contratar personal en Lima Metropolitana (23%), el análisis apunta a un mayor equilibrio en el crecimiento regional. “Lo que observamos es que, para este trimestre, varias regiones muestran un dinamismo superior al promedio histórico de la capital. Esto no significa una pérdida de relevancia de Lima dentro del mercado laboral, sino una mayor distribución del crecimiento económico a nivel regional . Actividades vinculadas a turismo, minería, agroexportación, comercio y servicios están impulsando oportunidades de contratación fuera de la capital”, indicó.

En ese contexto, el directivo destacó la mayor diversificación del empleo a nivel país. “ Una de las conclusiones más interesantes de esta edición del MEOS es el protagonismo que están adquiriendo diversas regiones del país. Varias de ellas registran expectativas de contratación por encima del promedio nacional, reflejando un entorno económico más descentralizado . Si bien la encuesta no establece una relación causal directa entre los resultados regionales y sectores específicos, sí se observa una correlación con territorios donde turismo, minería, comercio y agroexportación tienen una presencia relevante”, añadió.

En efecto, La Libertad (36%), Piura (35%), Lambayeque (31%), Junín (29%) y Ucayali (29%) registran expectativas de contratación por encima del NEO nacional .

FICHA TÉCNICA

Periodo de realización del estudio : Del 1 al 30 de abril de 2026.

Población : Empleadores de organizaciones de los sectores público y privado. La encuesta se realizó en 42 países y territorios, incluyendo Perú. Los participantes fueron seleccionados de manera representativa según sector económico y tamaño de empresa.

Muestra: 41,700 empleadores a nivel global para la edición correspondiente al tercer trimestre de 2026.

Técnica: Encuesta basada en entrevistas a empleadores con conocimiento de los niveles de personal y planes de contratación de sus organizaciones.