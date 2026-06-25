Empresas en Perú mantienen planes de contratación para el tercer trimestre, en un contexto de expectativas laborales positivas, aunque con mayor cautela en la toma de decisiones. Foto: Andina
Empresas en Perú mantienen planes de contratación para el tercer trimestre, en un contexto de expectativas laborales positivas, aunque con mayor cautela en la toma de decisiones. Foto: Andina
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Karen Guardia Quispe
mailKaren Guardia Quispe

Con una clara ganadora de las elecciones presidenciales que asumirá el cargo el próximo 28 de julio, ¿cómo se perfila el mercado laboral para los próximos meses? La última Encuesta de Expectativas de Empleo (MEOS) de ManpowerGroup revela cuáles son los planes de las empresas en Perú respecto a la contratación de personal o la reducción de sus plantillas durante el tercer trimestre. ¿Qué sectores muestran las mejores perspectivas para quienes buscan trabajo entre julio y setiembre?

TE PUEDE INTERESAR

La oportunidad para modernizar el Reglamento de la Ley de Fomento del Empleo
Embajada de EE.UU. ofrece empleo en Lima: revisa los requisitos y cómo postular
Empleo en Lima Metropolitana registra su mayor crecimiento desde el 2010: Los sectores

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.