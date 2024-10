La tercera edición del estudio “Talento Joven y Empresas: Oportunidades y Desafíos 2024,” realizada cada dos años, se basó en una encuesta aplicada, en el caso del Perú, a 1,500 jóvenes y 200 empresas entre enero y mayo de 2024. Este análisis, realizado en 14 países de América Latina, reveló que el 85% de los jóvenes peruanos usa redes sociales para buscar oportunidades laborales, mientras que solo el 27% de las empresas en el país emplea esta vía para captar nuevo personal .

En tanto que, el 59% de la población joven recurre a familiares y amigos para buscar empleo, y el 48% visita los sitios web de las empresas de su interés. Por otro lado, el 18% de las compañías utiliza referidos para nueva contratación, y un 13% emplea su propio sitio web para ese fin.

Ana Carolina Gusmán, gerente de People & Culture de ManpowerGroup Perú, explicó que esta diferencia en las fuentes de búsqueda genera una percepción de escasez de oportunidades, aunque, en realidad, “existe una descoordinación en los canales de reclutamiento”. Según Gusmán, “ es un hallazgo interesante porque no se trata de un desfase menor, sino de más del 50% ”.

Esta brecha surge del hecho de que las organizaciones no han tratado las redes sociales como un canal formal de contratación. “Sin embargo, esta situación está cambiando, ya que desde el año pasado hemos comenzado a ver la creación de cuentas de TikTok por parte de algunas empresas, donde muestran sus actividades para atraer talento y generar interés”, comentó. Aun así, un porcentaje amplío de empresas aún no considera las redes sociales como un canal de contratación.

En ese contexto, Gusmán enfatizó que aumentar la presencia en redes sociales para la búsqueda de personal es una decisión crucial que las empresas deben tomar, dado que los jóvenes las utilizan activamente para encontrar empleo . “En un mediano plazo, posiblemente aumente el porcentaje de empresas que usen las redes sociales como canal de reclutamiento”, señaló.

Demanda juvenil y oferta empresarial

El estudio también identificó los tres factores más importantes que las nuevas generaciones consideran al elegir un empleo. El 30% de los encuestados señaló el salario como el criterio principal , seguido por la preferencia por horarios flexibles, que obtuvo un 17%. El crecimiento profesional se posicionó en tercer lugar con un 16%.

En contraparte, 14% de las organizaciones ofrece oportunidades de desarrollo profesional, mientras que 12% menciona un buen clima laboral como factor de atracción. Asimismo, apenas 12% de las empresas reconoce la necesidad de ofrecer un salario competitivo . “Las empresas no están considerando la flexibilidad como un elemento clave para atraer y retener talento. Antes de la pandemia, el trabajo híbrido era un lujo; sin embargo, la situación ha cambiado. En la actualidad, si las organizaciones no son flexibles con sus horarios y no ofrecen este beneficio, será difícil atraer a los jóvenes, que en su mayoría están estudiando. La flexibilidad puede ser un factor que ayude a las empresas a compensar la falta de un salario competitivo en un contexto de bajo crecimiento económico ”, sostuvo la ejecutiva.

La indagación expuso que solo 1% de los jóvenes percibe la capacitación como un beneficio atractivo. Lo que realmente buscan son oportunidades de desarrollo profesional (una línea de carrera), más allá de capacitación. “El reto de las organizaciones es comprender estas necesidades y evolucionar con la demanda”, dijo.

En cuanto a las expectativas salariales, 48% de los jóvenes espera recibir al menos el salario mínimo. Un 39% aspira a ganar entre 1 y 3 veces el salario mínimo y 13% espera un salario de entre 4 y 7 veces este valor. Esta última pretensión corresponde a jóvenes de entre 24 y 29 años que han concluido su formación académica, con experiencia laboral. “Debemos aprovechar que casi 50% de los jóvenes pretende ganar el sueldo mínimo, por lo que debemos promover su inclusión laboral”, acotó.

Falta de experiencia y desafíos

El 63% de los jóvenes encuestados identificó la falta de experiencia como el principal obstáculo para conseguir empleo . “Estos jóvenes reportan que no cuentan con experiencia en el sector en el que buscan trabajo, ni en otros ámbitos”, señaló la experta. Al profundizar en las dificultades, se observó que el 24% de los encuestados manifestó no saber cómo buscar empleo adecuadamente. “Como adultos, debemos fomentar en los jóvenes una mayor proactividad para buscar trabajo más allá de las redes sociales, ya que el empleo que desean no siempre está disponible ahí”, agregó.

Asimismo, cuatro de cada 10 jóvenes han trabajado en áreas que no les interesan, ya sea por necesidades económicas (49%), para ganar experiencia (41%) o por la oportunidad que se les presentó (10%). En paralelo, el 23% de las empresas reconoció que la falta de experiencia es una de las principales dificultades que enfrentan para encontrar talento joven. El 17% citó la falta de habilidades blandas, mientras que el 14% destacó que los horarios laborales incompatibles constituyen un problema.

¿Coinciden áreas de interés de jóvenes con la oferta?

El informe de ManpowerGroup destacó que, en el último año, las nuevas generaciones han mostrado interés en sectores laborales específicos, con un 64% de los jóvenes encuestados participando en procesos de búsqueda de empleo. En promedio, 13% de los jóvenes se orientó hacia posiciones en ventas y atención al cliente; un 11% en áreas de marketing y publicidad, y un 10% en recursos humanos .

“Los jóvenes menores de 19 años tienden a inclinarse más hacia ventas y atención al cliente”, comentó Gusmán, destacando que las preferencias laborales varían según la edad. Sin embargo, la oferta laboral en el Perú presenta algunos contrastes: el 14% de las vacantes está en marketing y publicidad, distribuyéndose principalmente entre grandes empresas (19%), medianas (27%) y pequeñas y microempresas (27%).

En el área de ventas y atención al cliente, que representa otro 14% de la oferta laboral, las grandes empresas concentran el 46% de las vacantes, seguidas por microempresas (36%) y pequeñas empresas (18%). Finalmente, el sector de transporte, logística y automotriz, que representa el 11% de la oferta, se distribuye entre grandes empresas (45%), medianas (11%), y pequeñas y microempresas (22% cada una).

“Las instituciones educativas deben anticiparse a las tendencias y ofrecer a los jóvenes carreras alineadas con el futuro, adaptándolas a la demanda actual. Asimismo, las organizaciones deben promover en las universidades las áreas donde requieren talento, mientras que los jóvenes deben ser conscientes de las reales necesidades del mercado laboral”, enfatizó.

