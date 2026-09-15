El acuerdo fue comunicado a la Justicia de Río de Janeiro mediante una petición presentada por los abogados del club brasileño. Foto: Flamengo / archivo
El acuerdo fue comunicado a la Justicia de Río de Janeiro mediante una petición presentada por los abogados del club brasileño. Foto: Flamengo / archivo
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Redacción Gestión
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El club Flamengo y , en la que la escuadra brasileña exigía una indemnización de aproximadamente US$ 388,674 al actual delantero de Alianza Lima.

De acuerdo con EFE, se comunicó a la Justicia de Río de Janeiro sobre el acuerdo entre ambas partes, según los abogados del Flamengo, Michel Asseff Filho y André Oliveira de Meira Ribeiro.

La institución carioca informó al Tribunal Regional de Justicia de Río de Janeiro que desistió de las dos denuncias contra Paolo Guerrero, aunque los términos económicos del pacto no han sido divulgados.

En Brasil, la carrera de Paolo Guerrero comenzó en Corinthians, club con el que ganó el Mundial de Clubes de la FIFA en 2012. Posteriormente, pasó por Flamengo, Internacional y Avaí. Foto: Heuler Andrey / AFP
En Brasil, la carrera de Paolo Guerrero comenzó en Corinthians, club con el que ganó el Mundial de Clubes de la FIFA en 2012. Posteriormente, pasó por Flamengo, Internacional y Avaí. Foto: Heuler Andrey / AFP

El caso que originó la disputa

Tras dar positivo por metabolito de cocaína en 2017 —luego de consumir un té contaminado, conforme la defensa legal de Guerrero Gonzáles—, se sancionó al jugador con una suspensión de 14 meses hasta que se suspendió la pena.

Al respecto, Flamengo exigió al delantero peruano un reembolso de US$ 349,807 por gastos y perjuicios generados por los 120 días de suspensión por dopaje, así como US$ 38,867 por daños morales al afectar la imagen e intereses comerciales del club. La última indemnización afectaba también a la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

Vale añadir que Flamengo acudió a instancias judiciales en los últimos 8 años y acumuló derrotas en diversas instancias; e incluso, la justicia ordenó que pague honorarios de abogados equivalentes al 10% del valor de una de las causas por unos US$ 34,980.

de él al no lograr renovar su contrato en 2018, cuando decidió salir de Flamengo para incorporarse a Internacional de Porto Alegre.

Con información de EFE.

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