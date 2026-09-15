Lima tendrá un verano más caluroso por El Niño: ¿qué distritos tendrán mayor impacto? Foto: Andina.
Lima tendrá un verano más caluroso por El Niño: ¿qué distritos tendrán mayor impacto? Foto: Andina.
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Redacción Gestión
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. Según las proyecciones del , la capital podría alcanzar los 36 °C en febrero, mientras que la sensación térmica llegaría hasta los 38 °C debido a las condiciones de humedad.

Las zonas de Lima ubicadas más alejadas del litoral serían las que registrarían las temperaturas más elevadas. Entre ellas figuran La Molina, San Juan de Lurigancho, Ate, Chosica, Chaclacayo, Carabayllo, Comas y Puente Piedra.

El especialista e investigador del Senamhi, Nelson Quispe Manrique, señaló que existe una alta probabilidad de que en 2027 se supere el récord histórico de temperatura de 35.2 °C registrado en 1998.

“Según nuestras proyecciones, es muy probable que en el año 2027 superemos el récord histórico de temperatura de 1998, que fue de 35.2 °C, y llegaremos hasta los 36 °C. Se están dando las condiciones para que esto suceda”, afirmó a Andina.

Humedad elevará la sensación térmica

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La Molina, San Juan de Lurigancho, Ate, Chosica, Chaclacayo, Carabayllo, Comas y Puente Piedra figuran entre los distritos que soportarían mayores temperaturas. Foto: Andina.
La Molina, San Juan de Lurigancho, Ate, Chosica, Chaclacayo, Carabayllo, Comas y Puente Piedra figuran entre los distritos que soportarían mayores temperaturas. Foto: Andina.

“Es decir, la persona podría sentir hasta 38 °C de calor”, explicó Quispe.

El especialista vinculó este escenario con las condiciones anómalas de la temperatura superficial del mar, que actualmente se encuentra 3.5 °C por encima de sus valores normales.

Según Quispe, estas condiciones están asociadas a un fenómeno de El Niño que “está entrando en una fase extraordinaria que podría prolongarse hasta noviembre o diciembre”.

¿Habrá más lluvias en Lima?

“Los efectos, por ahora, son térmicos, pero más adelante, a partir de noviembre, la probabilidad de ocurrencia de lluvias irá aumentando, y hacia finales de año serán más intensas”, pronosticó Quispe.

Las precipitaciones de mayor intensidad se concentrarían en la costa norte del país. En Lima, en cambio, se prevén principalmente episodios de lluvias intensas, dentro de un panorama caracterizado por un clima seco, mayor presencia de brillo solar y temperaturas elevadas.

El especialista también atribuyó parte de la intensidad que podría alcanzar este fenómeno a los efectos del cambio climático, relacionados con la alteración de las temperaturas y del clima global, principalmente por la actividad humana.

“Es por eso que se nota un cambio bastante abrupto en estos últimos 30 años”, sostuvo.

¿Qué distritos costeros tendrán?

Los distritos próximos al litoral, como Miraflores, Barranco, Chorrillos, San Isidro, Magdalena del Mar y San Miguel, también enfrentarán temperaturas elevadas durante el verano de 2027.

Sin embargo, la influencia del mar contribuiría a moderar el calor frente a las zonas de Lima más alejadas de la costa. Esto marcaría una diferencia respecto de distritos de Lima Este y Lima Norte, donde se proyectan los mayores registros.

Aun así, los distritos costeros tampoco quedarían al margen de las precipitaciones. Yuri Escajadillo, subdirector de Vigilancia Climática del Senamhi, explicó que la temperatura del mar y la humedad proveniente de los Andes generarán “condiciones más favorables” para la ocurrencia de lluvias en esta parte de Lima.

Las precipitaciones, precisó, se presentarían principalmente como episodios, por lo que no serían una característica permanente durante todo el verano limeño.

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