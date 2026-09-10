Déficit hídrico. (Foto: Difusión)
Déficit hídrico. (Foto: Difusión)
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Redacción Gestión
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La oficina del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) de Puno, advirtió sobre el y exhortó a las autoridades a tomar medidas de contingencia para proteger la producción agrícola, ante una probabilidad del 45% de lluvias inferiores al promedio.

El director de Senamhi en Puno, Sixto Flores Sancho, recomendó adoptar medidas preventivas para el sector agrario; “se deben utilizar cultivos de periodo corto y variedades precoces”, además de modificar los calendarios tradicionales de siembra según las precipitaciones.

Las advertencias meteorológicas fueron emitidas desde agosto, pero el especialista cuestionó la respuesta de gobiernos locales e instituciones regionales; pidió planes de prevención con una perspectiva de mediano plazo.

Cultivos en riesgo

El riesgo económico se podría concentrar en la producción agrícola del altiplano, porque las lluvias inferiores al promedio podrían reducir la disponibilidad hídrica; el pronóstico alcanza enero, febrero y marzo del 2027.

Déficit hídrico. (Foto: Andina)
Déficit hídrico. (Foto: Andina)

Los productores agrícolas figuran entre posibles afectados por una eventual escasez de precipitaciones; las autoridades deberán coordinar acciones preventivas con ellos durante las próximas semanas para reducir posibles impactos.

Flores recomendó emplear cultivos de periodo corto y variedades precoces, además de reestructurar los calendarios tradicionales de siembra; la estrategia busca adaptar la producción a una menor disponibilidad de agua.

El problema también radica en la falta de respuesta señalada por el especialista; la demora institucional podría limitar la prevención, mientras los productores enfrentan incertidumbre sobre sus próximas campañas agrícolas.

Finalmente, Flores reiteró que si las precipitaciones permanecen por debajo del promedio entre enero y marzo de 2027, las autoridades deberán ejecutar medidas preventivas previamente coordinadas; la adaptación agrícola será importante para reducir los impactos por la posible falta de lluvias.

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