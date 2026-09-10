La oficina del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) de Puno, advirtió sobre el riesgo de déficit hídrico en el altiplano para el inicio del año 2027 como consecuencia del fenómeno El Niño global y exhortó a las autoridades a tomar medidas de contingencia para proteger la producción agrícola, ante una probabilidad del 45% de lluvias inferiores al promedio.

El escenario podría extenderse hasta los primeros meses del 2027, mientras el lago Titicaca registra ahora un nivel de 3,808 metros y acumula un descenso de 46 centímetros de altura de agua; la evaporación estacional podría prolongar la reducción hasta los últimos meses del 2026.

El director de Senamhi en Puno, Sixto Flores Sancho, recomendó adoptar medidas preventivas para el sector agrario; “se deben utilizar cultivos de periodo corto y variedades precoces”, además de modificar los calendarios tradicionales de siembra según las precipitaciones.

Las advertencias meteorológicas fueron emitidas desde agosto, pero el especialista cuestionó la respuesta de gobiernos locales e instituciones regionales; pidió planes de prevención con una perspectiva de mediano plazo.

Cultivos en riesgo

El riesgo económico se podría concentrar en la producción agrícola del altiplano, porque las lluvias inferiores al promedio podrían reducir la disponibilidad hídrica; el pronóstico alcanza enero, febrero y marzo del 2027.

Déficit hídrico. (Foto: Andina)

Los productores agrícolas figuran entre posibles afectados por una eventual escasez de precipitaciones; las autoridades deberán coordinar acciones preventivas con ellos durante las próximas semanas para reducir posibles impactos.

Sostuvo que el pronóstico establece una probabilidad de 45% de lluvias por debajo del promedio histórico entre enero y marzo; las autoridades deberán ajustar la prevención según el comportamiento esperado de las precipitaciones.

Flores recomendó emplear cultivos de periodo corto y variedades precoces, además de reestructurar los calendarios tradicionales de siembra; la estrategia busca adaptar la producción a una menor disponibilidad de agua.

El problema también radica en la falta de respuesta señalada por el especialista; la demora institucional podría limitar la prevención, mientras los productores enfrentan incertidumbre sobre sus próximas campañas agrícolas.

El descenso del Titicaca refuerza la preocupación sobre la disponibilidad hídrica, pues registra 3,808 metros y perdió 46 centímetros por evaporación estacional; el indicador coincide con un escenario restrictivo para el sector agrario.

Finalmente, Flores reiteró que si las precipitaciones permanecen por debajo del promedio entre enero y marzo de 2027, las autoridades deberán ejecutar medidas preventivas previamente coordinadas; la adaptación agrícola será importante para reducir los impactos por la posible falta de lluvias.