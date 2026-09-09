Esquema. Puede incluir periodos de gracia para deudores afectados por El Niño, lo que dependerá de la evaluación que realice la institución financiera. (Foto: GEC)
Esquema. Puede incluir periodos de gracia para deudores afectados por El Niño, lo que dependerá de la evaluación que realice la institución financiera. (Foto: GEC)
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Zulema Ramirez Huancayo
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Los deudores del sistema financiero que enfrenten una reducción temporal de su capacidad de pago a causa del fenómeno de El Niño podrán acceder a modificaciones de las condiciones originales de sus créditos, según las nuevas disposiciones de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

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