Entre las empresas con mayor exposición al riesgo climático aparecen Cementos Pacasmayo, Alicorp y Engie, mientras que Ferreycorp tendría una vulnerabilidad fundamental menor, sostuvo César Huiman, analista senior de Renta4 SAB.

“Cuando aumenta la incertidumbre climática, los inversionistas elevan la prima de riesgo y reducen los múltiplos de valorización, presionando las cotizaciones incluso antes de que se materialice un impacto sobre las utilidades”, precisó.

Durante el periodo 2015-2016, uno de los eventos más severos registrados, las cuatro acciones analizadas retrocedieron en promedio 17%, dijo. Sin embargo, no toda la caída puede atribuirse a El Niño, pues coincidió con factores como la fuerte disminución del precio del cobre, el ciclo de tasas de la Reserva Federal y otras incertidumbres externas, puntualizó.

Entre el 2023 y 2024, las compañías corrigieron en promedio 6%, indicó, frente a una caída de apenas 0.8% del Índice Peru Select. Esto muestra que el riesgo climático es incorporado por el mercado, pero la magnitud del ajuste también depende del entorno macroeconómico y financiero, advirtió.

Cementeras

Marco Contreras, head of research de Kallpa SAB, señaló que el efecto sobre las compañías dependerá de la intensidad y localización del fenómeno. En construcción, por ejemplo, un menor dinamismo podría afectar la demanda de cemento en el corto plazo, pero los antecedentes muestran que las obras de reconstrucción pueden impulsar fuertemente los volúmenes en el mediano plazo.

Respecto de las cementeras, Contreras destacó que el efecto dependerá de dónde se concentren los daños y posteriores obras de reconstrucción. Si el norte es el más afectado, Pacasmayo podría beneficiarse en el mediano plazo. En Unacem, cualquier impacto sobre la demanda de cemento en Perú tendría un efecto más acotado debido a la diversificación geográfica y de negocios de la empresa.

Empero, Huiman considera que Pacasmayo requeriría especial cautela por su exposición directa al norte del país. Un evento severo podría afectar temporalmente la actividad constructora y los volúmenes de cemento, aunque coincide en indicar que una posterior etapa de reconstrucción podría convertirse en un factor positivo para la compañía.

Costos

Contreras señaló que la menor disponibilidad de lluvias ya viene reduciendo la generación hidroeléctrica y elevando la participación de centrales termoeléctricas a gas o diésel, lo que incrementa los costos y puede afectar los resultados del tercer trimestre.

“Orygen tendría mayor exposición hidroeléctrica que Engie. Sin embargo, ambas son compradoras netas en el mercado spot, por lo que mayores precios de electricidad elevan sus costos de abastecimiento”, puntualizó.

Para Huiman, Engie enfrenta principalmente el riesgo asociado a sus activos hidroeléctricos y una eventual menor disponibilidad hídrica, mientras que, en Alicorp, el principal foco de riesgo está en el negocio agrícola, aunque su diversificación y la fortaleza del consumo masivo en Perú actuarían como amortiguadores.

En contraste, Contreras no espera un efecto significativo sobre la demanda en consumo masivo, aunque podrían surgir problemas logísticos si los desastres bloquean vías de distribución.

Impacto en bancos

Los bancos podrían enfrentar un aumento de provisiones si un eventual fortalecimiento de El Niño deteriora la capacidad de pago de clientes vinculados a los sectores agropecuario y pesquero, señaló Marco Contreras, de KallpaSAB.

Indicó que ya se observó algún impacto durante el segundo trimestre. Credicorp,por ejemplo,reportó una exposición de alrededor de 9% de su cartera a estos sectores; mientras que BBVA afirma tener un 8%.

Contreras sostuvo que el efecto podría alcanzar a todo el sistema bancario, aunque aún no se ha determinado qué entidades presentan mayor sensibilidad.

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