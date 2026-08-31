Las lluvias intensas elevan el riesgo de inundaciones, huaicos y desbordes de ríos. Foto: Internet.
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Zulema Ramirez Huancayo
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Un eventual fortalecimiento del fenómeno El Niño podría generar una corrección de las acciones peruanas, aunque el impacto no sería uniforme entre las compañías.

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