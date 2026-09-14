El impacto del fenómeno de El Niño en Lima Metropolitana llevará a que los termómetros registren hasta 36°C, con una sensación térmica de 38°C durante el mes de febrero, advirtió el especialista e investigador del Senamhi, Nelson Quispe.

“Según nuestras proyecciones, es muy probable que en el año 2027 superemos el récord histórico de temperatura de 1998, que fue de 35.2°C, y llegaremos hasta los 36°C. Se están dando las condiciones para que esto suceda”, aseguró el especialista a la Agencia Andina.

Añadió que, debido a las condiciones de humedad, la sensación térmica en el verano -especialmente febrero- sería superior en dos grados a la de la temperatura. “Es decir, la persona podría sentir hasta 38° C de calor”, afirmó.

Quispe Manrique, ingeniero meteorológico, señaló que, debido a las condiciones anómalas del mar, cuya temperatura superficial se encuentra 3.5°C por encima de lo normal, es posible afirmar que el fenómeno de El Niño “está entrando en una fase extraordinaria que podría prolongarse hasta noviembre o diciembre”.

Los efectos de El Niño no solo se manifestarán a nivel térmico (mayor temperatura), sino que también se producirán incremento de lluvias y el consecuente aumento del caudal de los ríos.

Los efectos de El Niño no solo se manifestarán a nivel térmico (mayor temperatura), sino que también se producirán incremento de lluvias y el consecuente aumento del caudal de los ríos. Foto: GEC

“Los efectos, por ahora, son térmicos, pero más adelante, a partir de noviembre, la probabilidad de ocurrencia de lluvias irá aumentando, y hacia finales de año serán más intensas”, pronosticó.

Las precipitaciones más intensas ocurrirán en la costa norte, mientras que en Lima se producirán solo “episodios” de lluvias intensas, ya que la característica principal será de clima seco con mayor presencia de brillo solar. “Eso significa que los efectos de la temperatura seguirán afectando toda la costa central”, afirmó.

Sobre las razones por la cual El Niño será extraordinario, Nelson Quispe indicó que la explicación radica en el cambio climático, es decir la alteración de las temperaturas y el clima global debido sobre todo a la actividad humana. “Es por eso que se nota un cambio bastante abrupto en estos últimos 30 años”, señaló.

¿Desde cuándo y dónde lloverá en Lima?

El subdirector de vigilancia climática del Senamhi, Yuri Escajadillo, señaló que el periodo de lluvias intensas que experimentará la franja costera a consecuencia de El Niño abarcará el primer trimestre del 2027, es decir prácticamente todo el verano, y se prevé la normalización de las mismas para otoño del mismo año.

“Las condiciones cálidas asociadas a lluvias las vamos a continuar teniendo desde Tumbes y Piura hasta la costa central de Lima”, afirmó. El especialista indicó que, para el caso de Lima, las zonas afectadas serían las ubicadas en la cuenca media del río Rímac, como Chaclacayo o Chosica.

No obstante, los distritos cercanos al litoral también experimentarán lluvias debido a la temperatura del mar y a la humedad proveniente de los andes, lo cual crearía “condiciones más favorables” para la presencia de precipitaciones en esta zona de la capital, aunque serán solo episodios y no una constante.