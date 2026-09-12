El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) autorizó dos transferencias de partidas por un total de S/ 658 millones 501,992 para financiar acciones vinculadas a la preparación y respuesta frente al Fenómeno El Niño (FEN) durante el periodo 2026-2027.

Los recursos, provenientes de la Reserva de Contingencia del MEF, serán destinados a la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) y al Ministerio de Defensa, de acuerdo con dos decretos supremos publicados hoy.

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Al menos S/ 375 millones para proyectos de infraestructura

Mediante el Decreto Supremo N° 185-2026-EF, el Gobierno autorizó una transferencia de partidas de hasta S/ 375 millones a favor de la Autoridad Nacional de Infraestructura, con cargo a la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios.

Los recursos permitirán financiar la continuidad de la ejecución física y la protección de tres proyectos de inversión frente al peligro inminente generado por las intensas precipitaciones pluviales asociadas al Fenómeno El Niño.

Los proyectos corresponden a los Códigos Únicos de Inversiones (CUI) N.° 2446345, N.° 2501225 y N.° 2524692.

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La transferencia busca asegurar la continuidad de las intervenciones y medidas de protección de estas inversiones ante los riesgos derivados de las precipitaciones vinculadas al FEN.

FF.AA. recibirán S/ 283.5 millones para enfrentar el FEN

En paralelo, a través del Decreto Supremo Nº 184-2026-EF, el MEF autorizó una segunda transferencia, por hasta S/283.5 millones, a favor del Ministerio de Defensa para fortalecer las capacidades operativas de las instituciones armadas (Ejército, Marina de Guerra y Fuerza Aérea).

Los recursos fueron asignados al MINDEF con cargo a la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y estarán orientados a financiar acciones de preparación, respuesta y rehabilitación en el marco del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD).

La medida contempla gastos que aseguren el funcionamiento de vehículos aéreos, terrestres y marítimos, así como de equipos mecánicos de ingeniería con los que cuentan las Fuerzas Armadas para situaciones de emergencia.

También se cubrirán gastos relacionados con la operatividad de las brigadas especializadas y compañías de intervención rápida para desastres, ante las ocurrencias del Fenómeno El Niño durante el Año Fiscal 2026.