ProInversión adjudicó un proyecto para la reconstrucción integral de trece instituciones educativas en Villa El Salvador y San Juan de Miraflores, para la atención más de 29 mil niños y adolescentes, informó esa agencia estatal.

El proyecto, promovido y adjudicado bajo la modalidad de Asociación Público-Privada (APP), contempla la construcción de 679 nuevas aulas, además de bibliotecas.

También comprende la dotación con laboratorios de ciencia y tecnología, aulas de innovación, talleres creativos, espacios deportivos y ambientes modernos y seguros que mejorarán las condiciones de aprendizaje de miles de estudiantes.

Apoyo del Banco Mundial

El presidente ejecutivo de ProInversión, Luis del Carpio, refirió que desde esa agencia han impulsado ese proyecto con el apoyo del Ministerio de Educación, el Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco Mundial, que también se suma a esa iniciativa.

Luis Del Carpio, presidente ejecutivo de ProInversión. Foto: ProInversión.

Observó que una APP no se trata solo de construir una infraestructura; y que su compromiso es asegurar que los colegios funcionen y cuenten con todos los servicios durante los años de la concesión.

“Queremos que cada alumno tenga la infraestructura que necesita y que esta se mantenga en buenas condiciones, que funcione siempre”, señaló Del Carpio durante su participación en el evento.

La actividad también contó con la participación de Rosangella Barbarán, diputada de la República, autoridades distritales, directores de los colegios beneficiados, alumnos y padres de familia.

También participó Ivanna Fernandes Duarte, gerente de IFC del Banco Mundial en Perú, cuya presencia -indicó ProInversión- reafirma el compromiso de acompañar el desarrollo del proyecto y contribuir a su financiamiento desde su etapa inicial hasta su culminación.

¿Qué comprende la concesión?

La concesión comprende el diseño, financiamiento, construcción y mantenimiento de la infraestructura durante 20 años, además de la provisión de mobiliario y equipamiento y su reposición cuando corresponda.

También incorporará servicios complementarios como limpieza, manejo de residuos sólidos, control de plagas, vigilancia, seguridad y tópico escolar.

Asimismo, contará con un Plan de Reubicación Temporal para asegurar la continuidad de las clases mientras se ejecutan las obras.

Formación técnica

Uno de los principales componentes del proyecto será el fortalecimiento de la formación técnica mediante talleres de Educación para el Trabajo.

Los estudiantes accederán a espacios especializados en robótica, electrónica, computación e informática, electricidad, mecánica, industria del vestido, carpintería, estética personal y gestión de micro y pequeñas empresas, entre otras especialidades.

Centros educativos tendrán también enfoque en la formación técnica mediante talleres de trabajo. Foto: Minedu.

La educación continuará siendo gratuita y estará bajo responsabilidad del Estado y del sector Educación.

Con esta adjudicación, el Gobierno Central, con ProInversión como articulador y promotor del proyecto, convierte una necesidad histórica de infraestructura en una solución de largo plazo para miles de familias, refirió dicha agencia.