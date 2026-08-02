¿Cuáles son los planes de ProInversión hasta el 2028? (Foto: Andina)
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Redacción Gestión
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, con una cartera de 86 proyectos y siete adendas valorizadas en alrededor de US$ 40,000 millones, orientada a cerrar brechas de infraestructura y fortalecer la competitividad del país.

Así lo anunció el presidente ejecutivo de la entidad, Luis Del Carpio, quien puntualizó el calendario en el corto, mediano y largo plazo.

Agenda de ProInversión

En detalle, la cartera de corto plazo contempla 29 proyectos por US$ 4,962 millones, además de siete adendas por US$ 7,195 millones.

Mientras tanto, el portafolio de mediano plazo incorpora 39 proyectos por US$ 20,852 millones en favor de 18 regiones del país. Y en el largo plazo 18 proyectos por US$ 7,796 millones, configurando una agenda de inversiones por más de US$ 40 000 millones para el período 2026-2028.

Del Carpio además destacó que, en los primeros siete meses de 2026, la entidad concretó la adjudicación de seis proyectos y dos adendas por más de US$ 2,455 millones, incluyendo iniciativas en saneamiento, transmisión eléctrica, aeropuertos y salud, como la remodelación e implementación de la Torre Trecca.

“Hoy ProInversión cuenta con un portafolio cercano a los US$ 40,000 millones que permitirá asegurar inversiones sostenidas durante los próximos años. Nuestro objetivo es que los proyectos avancen bajo el esquema APP 5.0 con mayor predictibilidad, transparencia y rapidez para traducirse en mejores servicios públicos”, añadió el titular de la Agencia.

Sectores beneficiados

El portafolio prioriza proyectos en agua y saneamiento, transporte, salud, irrigación, energía, educación y logística, sectores considerados estratégicos para elevar la productividad y atraer inversión privada de largo plazo.

Asimismo, incorpora iniciativas que beneficiarán a millones de peruanos mediante la ampliación de servicios públicos y el desarrollo de corredores logísticos nacionales.

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