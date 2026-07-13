La Contraloría notificó al Ministerio de Transportes y Comunicaciones por las demoras en el inicio de la elaboración del expediente técnico para la modernización del Aeropuerto de Jauja.

Este proyecto estancado, valorizado en S/ 335 millones, ha tenido 28 postergaciones en el proceso de selección de consultora.

Según la Contraloría, se reprogramó la calificación y evaluación de ofertas hasta el periodo comprendido entre el 23 de marzo y el 12 de mayo de 2026 para luego cancelarse el 18 de junio del presente año: en total, nueve meses pasaron desde la convocatoria hasta la cancelación del referido proceso.

En marzo de este año, una firma privada mostró su interés en financiar y ejecutar la modernización del Aeropuerto de Jauja vía Obras por Impuestos, pero la Dirección de Regulación, Promoción y Desarrollo Aeronáutico (DRPA) del MTC solicitó a la Oficina de Abastecimiento la postergación del otorgamiento de la buena pro de este proceso de OxI para evaluar la viabilidad de migrar a esa modalidad.

Según la Contraloría, el retraso de los trabajos puede perjudicar a casi 11 millones de beneficiados con la modernización del Aeropuerto de Jauja. Foto: MTC

Después, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) planteó en mayo que se cancele este procedimiento de OxI, aunque no cumplió con los plazos para remitir el informe de sustento de este pedido.

De esa manera, el MTC no cumpliría los objetivos y metas establecidas en torno a la elaboración de dicho expediente a pesar de tener un rango prioritario “muy alto”.

Además, el MTC no ha solicitado formalmente ante la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) la transferencia interestatal de los 37 predios de propiedad del Estado que se necesitan para ejecutar las obras en el Aeropuerto de Jauja —a pesar de que el trámite debió comenzar el 19 de junio de este 2026—.

Según la Contraloría, el retraso apeligra la acreditación del saneamiento físico-legal y la disponibilidad física de los terrenos, etapas clave para la elaboración del expediente técnico.

Aeropuerto de Jauja en datos clave:

Se dispone en total S/ 641 millones 194,191 para el proyecto de “Rehabilitación y mejoramiento de los pavimentos y edificio de pasajeros del aeropuerto de Jauja”.

De ese monto, para la compra de terrenos se disponen de S/ 297 millones 586,181. El resto se reparte para la parte aeronáutica, la parte pública, elementos de apoyo, equipamiento, el expediente técnico y la supervisión.