En edición extraordinaria de El Peruano, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aprobó el procedimiento de evaluación, selección y designación de los “miembros independientes” del Consejo Directivo (CD) de ProInversión.

La Resolución Ministerial N° 310-2026-EF/15 recuerda que el CD de la agencia es la más alta autoridad de esta institución y está compuesta por 5 miembros, los cuales se encargan de respaldar el impulso de proyectos bajo modalidades como las Asociaciones Público-Privadas (APP) y Proyectos en Activos (PA)

Estos 5 miembros son designados por 3 ministerios. El MEF designa 3 de ellos, uno preside el CD de ProInversión con voto dirimente y los otros 2 son los llamados “miembros independientes” seleccionados previo concurso público. Los 2 miembros faltantes son designados por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones; y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

Requisitos y duración del CD de ProInversión

La resolución del MEF recuerda que cada miembro del CD puede permanecer en funciones durante 3 años. Los requisitos para asumir este cargo están establecidos en el artículo 28 del Reglamento de la Ley N° 32441, nueva norma que rige las APP y PA desde diciembre del 2025.

Son 8 los requerimientos mínimos que se fijan. Entre ellos están contar con un título profesional universitario y título de maestría en gestión pública, finanzas u otras materias afines al desarrollo de la infraestructura y servicios públicos.

Aparte deben acreditar 10 años de experiencia profesional general no menor a 10 años en gestión pública, finanzas u otras materias vinculadas a la dinámica de ProInversión.

Tampoco deben contar con antecedentes penales ni judiciales o encontrarse condenados por delitos dolosos, entre otros.

El reglamento de la ley APP también fija 8 impedimentos. Entre ellos destacan tener alguna relación laboral o comercial con empresas que hayan suscrito contratos de APP o PA por un periodo no menor a un año.

Tampoco pueden ocupar estos puestos personas que ejerzan un cargo de representación popular o sean sus asesores o aquellas personas sancionadas con destitución bajo un procedimiento administrativo.