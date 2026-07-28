Son 8 los requerimientos mínimos que se fijan para ser uno de los miembros del CD de ProInversión. Foto: ProInversión.
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Redacción Gestión
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En edición extraordinaria de El Peruano, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aprobó el procedimiento de evaluación, selección y designación de los “miembros independientes” del Consejo Directivo (CD) de ProInversión.

Estos 5 miembros son designados por 3 ministerios. El MEF designa 3 de ellos, uno preside el CD de ProInversión con voto dirimente y los otros 2 son los llamados “miembros independientes” seleccionados previo concurso público. Los 2 miembros faltantes son designados por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones; y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

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Requisitos y duración del CD de ProInversión

Son 8 los requerimientos mínimos que se fijan. Entre ellos están contar con un título profesional universitario y título de maestría en gestión pública, finanzas u otras materias afines al desarrollo de la infraestructura y servicios públicos.

Aparte deben acreditar 10 años de experiencia profesional general no menor a 10 años en gestión pública, finanzas u otras materias vinculadas a la dinámica de ProInversión.

Tampoco deben contar con antecedentes penales ni judiciales o encontrarse condenados por delitos dolosos, entre otros.

El reglamento de la ley APP también fija 8 impedimentos. Entre ellos destacan tener alguna relación laboral o comercial con empresas que hayan suscrito contratos de APP o PA por un periodo no menor a un año.

Tampoco pueden ocupar estos puestos personas que ejerzan un cargo de representación popular o sean sus asesores o aquellas personas sancionadas con destitución bajo un procedimiento administrativo.

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