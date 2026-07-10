Del Carpio se mostró seguro de que la banca ya ve con otros ojos a Petroperú, gracias a las acciones que el Estado peruano ha tomado recientemente sobre la petrolera. | Fotocomposición: ChatGPT, Alessandro Azurín, Diario Gestión.
Del Carpio se mostró seguro de que la banca ya ve con otros ojos a Petroperú, gracias a las acciones que el Estado peruano ha tomado recientemente sobre la petrolera. | Fotocomposición: ChatGPT, Alessandro Azurín, Diario Gestión.
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Alessandro Azurín
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Si algo marcó a Petroperú en lo que va del 2026 es tener a ProInversión como un apoyo para su reflote financiero. Luego de obtener una habilitación legal para usar US$ 2,000 millones con dicho fin, pronto la petrolera los tendrá a disposición.

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