En entrevista con Gestión, Luis Del Carpio, presidente ejecutivo de la agencia, detalló lo que sigue bajo esos planes para Petroperú. En torno a los activos no estratégicos, sobre los que la empresa pública extendió su listado hasta 514 inmuebles, también habrán noticias pronto.

US$ 2,000 millones para Petroperú muy cerca

Fue el 11 de mayo que el Gobierno peruano publicó el Decreto de Urgencia (DU) Nº 003-2026 que permitirá a la petrolera acceder a US$ 2,000 millones.

De ese entonces a hoy, ProInversión, que quedó habilitado para estructurar y liderar los fideicomisos para disponer de ese dinero, empezó a trabajar para facilitárselos a la petrolera. En días se dará un hito fundamental con este fin.

“La próxima semana se constituirá oficialmente la Sociedad de Propósito Especial (SPV, siglas en inglés). Eso se tiene que dar con un acuerdo de directorio de Petroperú, que está ya listo para hacerlo. Una vez se constituya la SPV, en las semanas posteriores Petroperú podrá tener la habilitación de los primeros US$ 500 millones”, explicó Del Carpio.

El presidente ejecutivo de ProInversión recordó que la existencia del SPV es crucial para que Petroperú pueda disponer de la línea de crédito total. Esto se debe a que la SPV es una especie de empresa filial que se crea con un objetivo específico. Así, es la que recibe el dinero de la banca directamente.

Luis Del Carpio, presidente ejecutivo de ProInversión. Foto: ProInversión.

Una vez la SPV esté oficializada, Del Carpio indicó que empezarán a adquirir crudo para que lo procesen las refinerías de la petrolera y recuperar el capital de trabajo de la empresa. Será una vez que esto empiece a rendir frutos que la SPV recibirá los US$ 1,500 millones restantes de línea de financiamiento.

“(Los US$ 2,000 millones) son el tamaño histórico de línea de financiamiento de capital de trabajo que Petroperú tuvo y que perdió completamente. El plan es sostener la empresa hasta que sea autosuficiente y no requiera más aportes ni rescates del Estado, incluso que genere beneficios”, remarcó.

Vale recordar que, el 28 de mayo, ProInversión aprobó un protocolo para disponer de los flujos de estas operaciones. Así se puso un “cerrojo” para su uso: solo se utilizarán para suministrar y comprar crudo.

¿Banca ya confía en Petroperú?

Independientemente de los US$ 2,000 millones, Petroperú ya ha recibido un aporte a sus finanzas fuera de ese bolsón de dinero. Del Carpio reveló que, gracias a gestiones ejecutadas por ProInversión con agentes financieros, lograron hace poco que la petrolera recupere una línea de financiamiento que habían perdido por sus malos resultados.

“Nuestro equipo gestionó, de forma paralela y sin ningún tipo de garantía, que Petroperú recupere una línea de financiamiento de alrededor de US$ 200 millones, que sirvió para atender una situación crítica que se presentó estas semanas”, comentó.

Esa “urgencia”, agregó el funcionario, correspondía a que la petrolera no contaba con recursos disponibles para pagar una cuota pendiente de un crédito bancario que tenía.

ProInversión ya activó un mecanismo fiduciario por USD 2,000 millones para respaldar operatividad de Petroperú. Foto: Gob.pe.

Para Del Carpio, que Petroperú haya podido recuperar esta línea de financiamiento, que dice también ayudó a comprar un poco de crudo, es una señal positiva de cómo la banca internacional ha recibido el DU de reestructuración.

“El Estado está tomando acciones concretas sobre Petroperú. Los bancos que analizan riesgos y ven a ProInversión como un actor detrás están confiando. A eso hay que sumarle el nuevo contexto político. En esa línea estamos avanzando”, resaltó.

Esto sigue para los activos “no estratégicos”

Como contó Gestión hace una semana, ProInversión decidió posponer la primera subasta de los activos “no estratégicos” de Petroperú, que estaba prevista para esta semana, por una razón bastante llamativa.

Un listado oficial, que inicialmente era solo de 59 activos, pasó a ser de 514, luego de que Petroperú entregara a la agencia una relación de 455 inmuebles adicionales que tampoco consideraba cruciales para su operatividad.

Por este crecimiento exponencial del grupo, ProInversión informó que la primera subasta se hará ahora entre agosto y septiembre.

Consultado por cuál fue la razón de esta aparición repentina de tantos activos nuevos, Del Carpio evitó afirmar que Petroperú ocultó información inicialmente.

“Insistimos desde el inicio para tener todo el detalle, pero su respuesta es esa y la asumimos como cooperación. Estamos en plena revisión y definiremos ahora cuántos predios, que serán muchos, se sumarán a la primera subasta”, respondió.

Con esto, la composición del primer grupo que se subastará va a cambiar. Como informó este Diario también, inicialmente estaba compuesto por cuatro inmuebles y generarían mínimo S/ 4.9 millones a Petroperú. Mientras tanto, este mismo mes podrían haber novedades sobre los llamados bloques patrimoniales, incluyendo aquel anunciado para el edificio histórico de la petrolera, ubicado en San Isidro.

El 8 de enero, cuando ProInversión hizo su anuncio sobre los 55 activos no estratégicos, utilizó esta foto: el edificio de San Isidro de Petroperú. Foto: ProInversión.

Del Carpio reiteró que este inmueble sí estará a disposición de privados, pero no como activo “no estratégico”. Sigue en pie lanzar a mercado un bloque patrimonial en torno a este inmueble.

“Es un predio distinto al resto, por ubicación, arquitectura y por lo que simboliza. En un primer listado no estaba, pero ya identificamos cómo generarle valor. Este mes está previsto presentar los bloques patrimoniales, incluyendo uno donde estará el edificio”, afirmó.

A pesar de lo anterior, el presidente ejecutivo de ProInversión aclaró que mantener esta presentación para julio dependerá también del resultado de la “transferencia de gestión”, que arrancarán estos días, donde dialogarán con la comisión a cargo de parte del nuevo gobierno de Keiko Fujimori.