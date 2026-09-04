El crecimiento del empleo en Estados Unidos superó las previsiones en agosto y la tasa de desempleo se mantuvo estable, lo que sugiere que el mercado laboral tiene más dinamismo del que se pensaba.

En total, la economía estadounidense creó 162,000 empleos el mes pasado, después de revisiones al alza de las cifras de los dos meses anteriores, según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales publicados el viernes. La cifra superó todas las estimaciones de una encuesta de Bloomberg.

El crecimiento de las nóminas no agrícolas en agosto es el triple de lo que esperaban los mercados, según datos oficiales publicados el viernes. Las cifras de creación de empleo de los meses de junio y julio también se revisaron al alza, informó el servicio estadístico del Departamento de Trabajo de Estados Unidos. Los inversores preveían en torno a 50,000 nuevos puestos de trabajo creados en agosto, según el consenso publicado por MarketWatch.

En cuanto a la tasa de desempleo, se mantiene sin cambios en 4.1%, un nivel que generalmente se considera como pleno empleo.

El informe muestra que el mercado laboral está resistiendo la incertidumbre provocada por la guerra con Irán y las presiones inflacionarias. Es probable que las autoridades de la Reserva Federal estadounidense (Fed) vean los datos como un argumento a favor de subir las tasas de interés, aunque las cifras de inflación al consumidor de la próxima semana serán clave para su decisión a finales de este mes.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense subieron y los futuros de los índices bursátiles cayeron mientras los inversionistas aumentaban las probabilidades de un alza de tasas en la reunión de los días 15 y 16 de septiembre.

El desempleo se mantuvo estable en agosto en Estados Unidos en un nivel de 4.1%, en un contexto de repunte de las contrataciones.

El avance generalizado de las nóminas estuvo liderado por un repunte del empleo en ocio y hotelería y en el sector público. Las nóminas manufactureras registraron su mayor aumento desde 2023, mientras las empresas constructoras sumaron la mayor cantidad de puestos desde enero. Muchos economistas señalan la expansión de los centros de datos como uno de los factores que impulsan este año la demanda de trabajadores de la construcción.

El sector educación de los gobiernos locales sumó unos 42,000 puestos después de los fuertes recortes de julio. Esa categoría puede ser volátil durante el verano, ya que muchos profesores salen de las nóminas antes de reincorporarse cuando comienza el año escolar.

Aumenta la participación

La tasa de participación —la proporción de la población que trabaja o busca empleo— subió ligeramente al 61.6% en agosto, su primer aumento en casi un año. El aumento se concentró entre los trabajadores más jóvenes y los de mayor edad: la participación de las personas de entre 25 y 54 años, también conocidas como trabajadores en edad laboral óptima, se mantuvo sin cambios en 83.4%.

Una caída de la participación en 2026, que refleja en parte el envejecimiento de la población y las medidas de la administración Trump contra la inmigración, ha contribuido a mantener baja la tasa de desempleo.

En total, la economía estadounidense creó 162,000 empleos el mes pasado, el triple de lo que esperaban los mercados, según datos oficiales publicados el viernes.

Los ingresos promedio por hora aumentaron un 0.3% respecto de julio y un 3.1% frente al año anterior, el ritmo más lento desde 2021. Al mismo tiempo, un incremento de las horas promedio trabajadas hasta su nivel más alto en más de dos años ayudó a elevar los ingresos semanales, lo que podría respaldar el gasto de los consumidores en los próximos meses.

Otros datos sugieren que el mercado laboral sigue en una dinámica de pocas contrataciones y pocos despidos. Las vacantes aumentaron ligeramente en julio y los despidos disminuyeron, lo que indica que la demanda de trabajadores se mantiene estable en un nivel moderado. Datos de ADP Research mostraron que las empresas estadounidenses sumaron empleos a un ritmo más moderado en agosto, lo que apunta a una desaceleración del impulso de contratación.

El presidente de la Fed, Kevin Warsh, afirmó en un discurso la semana pasada en Jackson Hole, Wyoming, que consideraba que el mercado laboral estaba “bastante estable” y era “coherente con el pleno empleo”.

Los mercados financieros recibieron el informe con cierta amargura: saben que si el empleo va bien, la Fed va a centrarse en la lucha contra la inflación, que sigue siendo elevada. Y podría echar mano a las tasas de interés para combatirla. La perspectiva de una subida de los tipos de interés implica la posibilidad de que se encarezca el crédito.

Elaborado con información de Bloomberg y AFP