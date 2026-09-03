“Si continúa el avance hacia nuestra meta del 2%, estoy dispuesto a apoyar que la tasa de política monetaria se mantenga en su nivel actual”, dijo Waller el jueves en declaraciones preparadas para un evento organizado por Reuters. “Pero si la inflación resulta elevada, consideraría un alza de tasas”.

Waller describió la política actual como ligeramente restrictiva para la economía y agregó: “Quizá no haga falta una gran aceleración de la inflación para inclinarme a apoyar una política más restrictiva. Si hay evidencia de que el avance hacia una inflación del 2% se revirtió en agosto, un pequeño ajuste de nuestra postura ayudaría a garantizar que se reanude”.

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Aun así, expresó cierto optimismo de que las presiones sobre los precios estén mostrando señales de mejora.

“Aunque la inflación sigue significativamente por encima de la meta del 2% del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés), los datos recientes sugieren que finalmente estamos viendo algunas señales de desinflación”, afirmó.

Las autoridades de la Fed volverán a reunirse los días 15 y 16 de septiembre en Washington después de mantener las tasas sin cambios durante cinco reuniones consecutivas este año. Los inversionistas ven actualmente una probabilidad superior al 60% de un alza de tasas, según los precios de los futuros de fondos federales.

En julio, tres miembros con derecho a voto del FOMC discreparon y se mostraron partidarios de un alza de tasas de un cuarto de punto porcentual, y las autoridades han seguido enviando señales mixtas sobre sus perspectivas para la economía.

Este viernes se conocerán nuevos datos de empleo y el 11 de septiembre se publicarán cifras de precios al consumidor.

Waller señaló que espera que los datos de empleo que se darán a conocer mañana confirmen que el mercado laboral se encuentra en una situación satisfactoria.

El gobernador de la Reserva Federal, Christopher Waller.

En el simposio económico anual de la Fed en Jackson Hole, Wyoming, el presidente Kevin Warsh sostuvo que no está claro que las condiciones financieras generales sean actualmente restrictivas y que a las autoridades “les queda trabajo por hacer” si no están seguras de que la inflación subyacente avanza hacia la meta del 2% de la Fed.

El gobernador Michael Barr señaló el martes que el banco central debería estar preparado para subir las tasas de interés este mes si la inflación no disminuye, y advirtió que las presiones sobre los precios corren el riesgo de arraigarse después de mantenerse por encima de la meta durante más de cinco años.

Mientras tanto, el presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, afirmó que hay evidencia de que la inflación continúa moderándose a medida que se desvanece el impacto de los aranceles, mientras los mayores precios de la energía no se están trasladando a otros servicios.

Estrategia de comunicación

Waller utilizó su discurso para explicar su estrategia de comunicación con el público, que, según señaló, gira en torno a tres objetivos: comunicar su visión actual sobre la política monetaria, sus perspectivas para la política monetaria y, en determinadas circunstancias, utilizar la orientación prospectiva para señalar la trayectoria de las tasas de interés.

Las declaraciones pusieron de relieve las diferencias entre su enfoque de comunicación y el de Warsh. El presidente de la Fed ha prometido modificar la forma y la cantidad de señales que el banco central proporciona al público y a los inversionistas, eliminando la orientación prospectiva y buscando reducir el volumen de discursos y otras comunicaciones del banco central.

La estrategia de Warsh recibió críticas de inversionistas en bonos en julio, quienes afirmaron que no ofreció suficiente información sobre su visión de la economía. La semana pasada, Warsh utilizó su discurso en Jackson Hole para exponer sus opiniones más generales, sin dar señales sobre su próximo movimiento de tasas.

Waller afirmó que comunicar sus perspectivas ofrece a las empresas y los hogares una imagen más clara de hacia dónde podría dirigirse la política monetaria. También señaló que la orientación prospectiva tiene un papel que desempeñar.

“Coincido con el presidente Warsh en que la orientación prospectiva no es apropiada ahora ni en muchas otras situaciones”, sostuvo Waller. “Pero cuando sea realmente necesaria, creo que debería utilizarse”.