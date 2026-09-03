El gobernador de la Reserva Federal, Christopher Waller.
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Agencia Bloomberg
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El gobernador de la Reserva Federal Christopher Waller señaló que su próxima decisión sobre las tasas de interés estará “fuertemente influenciada” por los datos de inflación de agosto que se publicarán la próxima semana, y agregó que quizá no haga falta mucho para inclinarlo a apoyar un alza de tasas en la próxima reunión de política monetaria.

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