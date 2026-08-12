“Absolutamente deberían mantenerlas sin cambios, y de hecho creo que lo harán”, dijo David Kelly el miércoles en una entrevista con Bloomberg Television tras la publicación del índice de precios al consumidor de julio. La inflación subyacente de Estados Unidos fue moderada en julio, mostró el informe, y los bonos del Tesoro de EE.UU. mantuvieron sus ganancias tras conocerse los datos.

Kelly señaló una clara trayectoria desinflacionaria impulsada por tres fuerzas convergentes: costos arancelarios que serán menores en términos interanuales, precios del petróleo que disminuyen ante el optimismo sobre el fin de la guerra con Irán y un crecimiento salarial que persistentemente se ha rezagado frente a la inflación. Esto último, agregó, elimina el combustible necesario para que las presiones sobre los precios se vuelvan autosostenidas y obliguen a la Fed a elevar las tasas.

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“En esencia, tenemos una inflación de teflón en Estados Unidos: no se pegará”, dijo. “No se conseguiría nada bueno tratando de acelerar este proceso. Es como una lesión. Simplemente se cura lentamente, y si intentas acelerarlo solo vas a estropearlo todo”, agregó. “No se puede generar una espiral de precios y salarios si los salarios no reaccionan”.

Kelly criticó las recientes comunicaciones de la Fed y dijo que el discurso del presidente del banco central, Kevin Warsh, en Jackson Hole a finales de agosto será un momento crucial.

“Va a tener que moderar un poco su retórica muy agresiva y decir, admitir y reconocer que ha habido algunos avances en materia de inflación”, dijo Kelly, quien agregó que la Fed está “en el camino equivocado” al señalar que se comunicará menos con los mercados.

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Sobre si un alza de tasas podría anclar los rendimientos de largo plazo al restaurar la credibilidad de la Fed, Kelly dijo que era “una decisión muy ajustada”. El endurecimiento cuantitativo sería una herramienta más peligrosa, señaló, porque tendría un mayor impacto sobre las tasas de largo plazo y podría desestabilizar el mercado si se combina con un aumento de las tasas.

Dado que los mercados financieros tienen un apalancamiento considerable, dijo, incluso un aumento modesto de las tasas podría provocar una revaluación de los activos.

“Si elevas las tasas y tienes tasas de corto plazo más altas, existe la tentación de moverse hacia algo un poco más seguro, y eso podría quitarle algo de impulso a los mercados”, dijo Kelly.