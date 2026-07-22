Los mercados de swaps muestran que los operadores asignan una probabilidad cercana al 30% de que la Fed eleve su tasa de referencia en un cuarto de punto porcentual el 29 de julio y un 70% de que la mantenga sin cambios. Una división de este tipo tan cerca de una reunión ha sido extremadamente inusual en los últimos años, pero podría volverse mucho más frecuente bajo el liderazgo de Warsh, quien rompió con la práctica de sus predecesores de anticipar las próximas decisiones del banco central.

“Sin guía previa, vamos a ver probabilidades del 20%, 30% o 40% con regularidad”, dijo Jim Bianco , presidente y estratega macroeconómico de Bianco Research. “El mercado está adaptándose a esta nueva forma de pensar”.

La última vez que hubo tanta incertidumbre sobre el resultado de una reunión de la Fed fue en septiembre de 2024, cuando los operadores estaban divididos entre un recorte de un cuarto o de medio punto porcentual. Jerome Powell, entonces presidente de la Fed, finalmente optó por la reducción mayor para apuntalar un mercado laboral que se estaba debilitando.

Desde que asumió el cargo en mayo, Warsh prometió eliminar la práctica de larga data de la Fed de anticipar la trayectoria probable de las tasas de interés, al argumentar que esa guía previa puede limitar innecesariamente a los responsables de la política monetaria cuando cambian las condiciones económicas.

Para los operadores, esto elevó considerablemente las apuestas: quienes acierten los movimientos de la Fed podrán obtener mayores ganancias, mientras que quienes se equivoquen enfrentarán pérdidas más abultadas.

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Sin embargo, Warsh ha dejado claro que considera necesario contener una inflación que se ha mantenido por encima de la meta de la Fed desde la pandemia, lo que lleva a los operadores a dar por hecho que el banco central elevará las tasas antes de fin de año. La única incógnita es cuándo.

Los economistas tienen mucha más certeza que los operadores sobre el resultado de la reunión de la próxima semana. Los 76 economistas encuestados por Bloomberg prevén que la Fed mantendrá sin cambios las tasas de interés, en un rango de entre 3.5% y 3.75%, durante la reunión del 28 y 29 de julio.

Los operadores de bonos compartieron brevemente esa visión la semana pasada, cuando los datos mostraron que los precios al consumidor en EE.UU. cayeron en junio por primera vez en seis años.

Sin embargo, una nueva escalada del conflicto entre EE.UU. e Irán volvió a impulsar los precios del petróleo y, con ello, elevó gradualmente las expectativas de un aumento de las tasas.

Los swaps de tasas de interés ahora descuentan plenamente un incremento de un cuarto de punto porcentual para septiembre y apuntan a más de dos alzas de tasas acumuladas para marzo.