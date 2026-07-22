Kevin Warsh durante una audiencia del Comité Bancario, de Vivienda y Asuntos Urbanos del Senado en Washington, DC, el 15 de julio.
Kevin Warsh durante una audiencia del Comité Bancario, de Vivienda y Asuntos Urbanos del Senado en Washington, DC, el 15 de julio.
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Agencia Bloomberg
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La Reserva Federal bajo el mando de Kevin Warsh ya está dejando su sello en los mercados financieros. A pocos días de la próxima reunión del banco central, los operadores siguen divididos sobre si elevará las tasas de interés o las dejará sin cambios.

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