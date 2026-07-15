The new Chairman of the Federal Reserve Kevin Warsh speaks during a swearing in ceremony in the East Room of the White House in Washington, DC on May 22, 2026. The US Senate confirmed Kevin Warsh as the new Federal Reserve Chairman on May 13 to lead a central bank whose independence is under attack and with inflation at a three-year high. (Photo by Aaron Schwartz / AFP)
The new Chairman of the Federal Reserve Kevin Warsh speaks during a swearing in ceremony in the East Room of the White House in Washington, DC on May 22, 2026. The US Senate confirmed Kevin Warsh as the new Federal Reserve Chairman on May 13 to lead a central bank whose independence is under attack and with inflation at a three-year high. (Photo by Aaron Schwartz / AFP)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Agencia Bloomberg
Agencia Bloomberg

La Reserva Federal (Fed) no tolerará una inflación elevada, afirmó su presidente, Kevin Warsh, al reiterar el compromiso del banco central de controlar el aumento de los precios, que se ha mantenido alto durante los últimos cinco años.

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.