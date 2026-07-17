El ingreso de Kevin Warsh a la presidencia de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) marca un cambio importante en la forma en que el principal banco del mundo va a comunicarse con los agentes de mercado.
El ingreso de Kevin Warsh a la presidencia de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) marca un cambio importante en la forma en que el principal banco del mundo va a comunicarse con los agentes de mercado.
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Jean Pierre Fournier
Jean Pierre Fournier

Pasada la primera mitad del año, podemos confirmar que el optimismo ha dominado los mercados financieros, especialmente entre los inversionistas que apostaron por posiciones en el mundo del hardware dentro del sector tecnológico. Sin importar la nacionalidad, las empresas que participan en este segmento han concentrado la mayor demanda dentro de la cadena de valor para el desarrollo de inteligencia artificial. Este entusiasmo ha estado respaldado tanto por el crecimiento de utilidades como por la serie de inversiones que las grandes empresas tecnológicas han anunciado en los últimos trimestres.

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