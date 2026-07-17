Los llamados “hyperscalers” —Amazon, Meta, Google, Apple, Microsoft— han contribuido a que las empresas del S&P 500 acumulen alrededor de US$1.6 billones en inversiones durante este 2026, convirtiendo este ciclo de capex (inversiones de largo plazo) en el más prolongado y de mayor magnitud en la historia corporativa de Estados Unidos.

A pesar de estos buenos vientos que nos trae la inteligencia artificial, es importante entender que siempre puede haber correcciones en los precios de los activos financieros. La expectativa de revisiones constantes “al alza” en las utilidades y los planes de inversión puede llevar a valoraciones exigentes, así como a esperar resultados inmediatos en retornos. La realidad, sin embargo, suele avanzar a un ritmo más pausado de lo que quisieran los inversionistas y no todas las proyecciones se van a cumplir en el tiempo «esperado».

Además, no debemos olvidar que persisten retos de corto y largo plazo. La inflación continúa limitando el margen para relajar la política monetaria a nivel global. En este contexto, el ingreso de Kevin Warsh a la presidencia de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) marca un cambio importante en la forma en que el principal banco del mundo va a comunicarse con los agentes de mercado. Warsh desea implementar una política de comunicación más amplia, buscando explicar los principios e ideas generales que orientan la visión de los miembros de la Fed, pero sin brindar el mismo nivel de información que se ha venido entregando a los analistas financieros durante los últimos años.

The new Chairman of the Federal Reserve Kevin Warsh speaks during a swearing in ceremony in the East Room of the White House in Washington, DC on May 22, 2026. The US Senate confirmed Kevin Warsh as the new Federal Reserve Chairman on May 13 to lead a central bank whose independence is under attack and with inflation at a three-year high. (Photo by Aaron Schwartz / AFP)

En parte, Warsh considera que exponer constantemente las opiniones de muy corto plazo de los directores de la Fed puede inducir a interpretaciones erróneas entre los diversos agentes del mercado. El “modus operandi” no sería muy ajeno al estilo de comunicación que se tenía antes de la Gran Crisis Financiera del 2008. Desde la salida de Alan Greenspan, en enero de 2006, el nivel de detalle de las discusiones y proyecciones de cada miembro de la Fed solo aumentó de manera sostenida.

Probablemente su antecesor, Ben Bernanke (2006-2014) consideró que la mayor interacción con la prensa y los analistas de Wall Street era necesaria para mantener la calma en los tiempos inciertos de la gran crisis. Desde entonces, la política monetaria ha estado marcada por periodos en los que los líderes han tenido que ir con mucho cuidado para evitar impactar negativamente en la economía global. Un error significativo en ese contexto podría haber extendido las dificultades que sufrió la economía americana al casi colapso de su sistema financiero. Un fracaso en el manejo monetario en Estados Unidos hubiese significado probablemente un derrumbe en otras economías.

Warsh parece considerar que en el entorno actual ya no se necesita tanto detalle. Que es mejor tomar más datos para brindar información relevante al mercado y que lo que deben tener en cuenta los analistas financieros es que la Fed actuará adecuadamente para cumplir con sus dos mandatos: mantener una inflación baja y promover que los niveles de empleo sean constructivos para la economía americana. ¿Los mercados se adaptarán rápidamente a este “modus operandi”?