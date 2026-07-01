Las elecciones generales han terminado. Si bien, a la fecha, el Jurado Nacional de Elecciones aún no ha proclamado oficialmente al ganador, el conteo de la ONPE indica que la señora Keiko Fujimori ha obtenido la Presidencia de la República. Aunque, como ocurrió en las dos últimas elecciones, el resultado ha sido muy ajustado. Pareciera que tenemos un país dividido no en dos, sino en tres bloques de aproximadamente nueve millones de personas: quienes votaron por Fujimori, quienes optaron por Roberto Sánchez y quienes no respaldaron a ninguno de los dos candidatos —sumando los votos nulos y los ausentes—, ya sea por apatía o por desencanto con las opciones de la segunda vuelta.
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