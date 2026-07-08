Solo 3 de cada 10 peruanos ahorra: BVL impulsa inversión en mercados globales. Aprenda los pasos para realizarlo. Composición: Gestión
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Bruno Ghio
Bruno Ghio

El 1 de junio de 2026 se cumplieron tres décadas desde que inicié mi trayectoria en el mundo de las inversiones. Este es un recuento de las principales lecciones que he aprendido en ese camino.

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