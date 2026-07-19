En el caso del fondo 2, la mayor rentabilidad alcanza el 15%. Y el fondo 1 ha rendido un máximo de 7% al cierre del segundo trimestre. A continuación, conozca los rendimientos de los diversos tipos de fondos de pensiones en cada AFP (ver cuadro).

La mejora del rendimiento de los fondos en las AFP en el segundo trimestre se debió al alza de precios de metales como el cobre y zinc, además de un aparente alivio en el conflicto entre Estados Unidos e Irán, indicó Jimmy Astocondor, profesor de finanzas de Pacífico Business School.

“Con ello se vio un alza fuerte de los mercados financieros internacionales, como el S&P 500 y Nasdaq, que en el primer trimestre estaban en terreno negativo, pero al segundo trimestre han cerrado en 10% y 20% respectivamente. Es una gran recuperación y las AFP tienen un porcentaje importante invertido en el mercado extranjero”, subrayó Astocondor.

La Bolsa de Valores de Lima (BVL) también se vio favorecida por estos factores. Y a ello se sumó el triunfo electoral de Keiko Fujimori, quien será la próxima presidenta del Perú y es vista de manera favorable por el mercado. “La bolsa local cerró en el primer trimestre en 12% y al cierre del segundo trimestre en 26%. Eso ayudó bastante a los fondos de las AFP”, remarcó Astocondor.

Las AFP con mayores inversiones en el exterior son las que han generado un mayor rendimiento de los fondos, sostuvo Astocondor.

Las previsiones para los fondos de las AFP

En el segundo semestre el rendimiento de los fondos sería menor respecto a la primera parte del año, debido a que los mercados están entrando a una etapa de “consolidación”, y además por que el conflicto entre Estados Unidos e irán a vuelto a escalar, estimó Paul Zevallos, docente de la Facultad de Economía de la Universidad de Lima;

“Es probable que la parte más importante de la rentabilidad ya se haya hecho en el primer semestre. Los mercados desarrollados y emergentes ahora están empezando a mostrar una etapa de consolidación, por lo que se mueven de forma más lateral; las subidas ya están más apaciguadas. Habría un rendimiento casi plano en lo que resta del año”, proyectó Zevallos.

A este escenario se suma el riesgo en Perú de sufrir impactos por el fenómeno de El Niño. “Va a impactar en el crecimiento económico y afectaría a la renta variable del mercado local. El fondo más expuesto a cierto retroceso es el fondo 2, que tiene 53% invertido localmente. Si se ven efectos negativos por El Niño, eso va a generar impactos en sectores como industria, agro y en la inflación”, sostuvo Zevallos.

¿Afiliados deben cambiar de tipo de fondo? Quienes tienen fondos con fin previsional, no deberían cambiar de tipo de fondo, pues tienen horizontes de inversión a largo plazo, respondió Paul Zevallos.

“Pero para alguien que tiene inversiones sin fin previsional, como el fondo 3 tiene un rendimiento más variable, de repente el fondo 2 en este corto plazo puede darse como una mejor opción, al ser un poco más balanceado. En esta segunda parte del año hay algunos riesgos que pudieran hacer que la renta variable pueda verse más afectada”, anotó Zevallos.