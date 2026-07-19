En el caso del fondo 2 en las AFP, la mayor rentabilidad alcanza el 15%. Y el fondo 1 ha rendido un máximo de 7% al cierre del segundo trimestre. Composición: Gestión
En el caso del fondo 2 en las AFP, la mayor rentabilidad alcanza el 15%. Y el fondo 1 ha rendido un máximo de 7% al cierre del segundo trimestre. Composición: Gestión
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José Carlos Reyes Leyva
mailJosé Carlos Reyes Leyva

La rentabilidad de los fondos de pensiones en las AFP registró un fuerte avance en el segundo trimestre del año, superando lo visto en el primer trimestre. En el acumulado al segundo trimestre, el fondo 3 es el de mayor rendimiento, llegando a 26% en una AFP.

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