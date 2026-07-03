La medida, que inició desde el 1 de julio, permitiría que las administradoras puedan invertir una mayor proporción de las carteras previsionales en instrumentos emitidos por gobiernos, entidades financieras y no financieras cuya actividad económica se desarrolla mayoritariamente fuera del país. (Foto: Andina)
La medida, que inició desde el 1 de julio, permitiría que las administradoras puedan invertir una mayor proporción de las carteras previsionales en instrumentos emitidos por gobiernos, entidades financieras y no financieras cuya actividad económica se desarrolla mayoritariamente fuera del país. (Foto: Andina)
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Redacción Gestión
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El Banco Central de Reserva (BCRP) incrementó el límite operativo de inversión en el exterior de las AFP, el cual pasa de 50.5% a 51%. La medida, que inició desde el 1 de julio, permitiría que las administradoras cuya actividad económica se desarrolla mayoritariamente fuera del país.

Esta decisión representa un paso relevante en el proceso de ampliación gradual de las alternativas de inversión disponibles para los fondos de pensiones, según Prima AFP.

“Para los afiliados, la diversificación es una herramienta central de gestión de riesgo. Un mayor margen de inversión internacional permite construir portafolios menos concentrados en el mercado local y más expuestos a oportunidades globales, siempre bajo criterios técnicos y de largo plazo”, señaló Ana Lucía Rondón, asociada de inversiones en Prima AFP.

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El cambio se enmarca en un proceso regulatorio más amplio. En el 2025, la Ley N° 32428 elevó de 50% a 80% el límite legal máximo para las inversiones de las AFP en el exterior. Sin embargo, el porcentaje operativo efectivo continúa siendo fijado por el BCRP, que tiene a su cargo determinar el ritmo de ampliación dentro de ese margen legal.

Es decir, tomó alrededor de siete años cerrar la brecha entre el nuevo límite legal y el límite operativo aplicable”, explicó Rondón.

Dependiente en la empresa de AFP que te encuentres afiliado, (Prima, Profuturo, Hábitad, Integra), existen varias formas para ver tu estado de cuenta y saber cuánto dinero tienes acumulado hasta la fecha.
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agregó.

Prima AFP destaca que la diversificación internacional es especialmente importante en un sistema previsional cuyo objetivo es administrar ahorro de largo plazo. Acceder a mercados globales permite reducir la dependencia de los ciclos económicos locales y ampliar el universo de instrumentos disponibles para optimizar la relación entre riesgo y retorno.

“Lo importante es que los afiliados cuenten con carteras sólidas, diversificadas y administradas con visión de largo plazo. Este tipo de medidas contribuye a ese objetivo”, concluyó la especialista en inversiones.

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