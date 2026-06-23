Elegir el tipo de fondo adecuado en una AFP no es solo una decisión financiera, sino una elección que debería estar alineada al momento de vida, objetivos y tolerancia al riesgo de cada afiliado.

“Cuando hablamos de perfiles conservadores o arriesgados no nos referimos a opciones buenas o malas, sino a cómo se estructuran los fondos según el apetito de riesgo y la etapa de vida de cada persona. Cada alternativa está diseñada para acompañar un momento específico del afiliado, asegurando una gestión del riesgo acotada y responsable”, explica Ana Lucia Rondón, asociada de inversiones de Prima AFP.

Un perfil conservador prioriza la estabilidad y menores fluctuaciones.

Un perfil arriesgado busca mayor crecimiento en el tiempo, aceptando subidas y caídas en el corto plazo.

“En otras palabras, el riesgo está directamente relacionado con el potencial de rentabilidad: a mayor riesgo, mayor posibilidad de crecimiento en el largo plazo, pero también mayor volatilidad en el camino”, detalla.

Los tipos de fondo en una AFP: distintas estrategias según perfiles

En las AFP existen distintos tipos de fondo, diseñados para responder a diferentes perfiles de riesgo:

Fondo 0: Pensado para afiliados cercanos a la jubilación. Busca preservar el valor del dinero, evitando variaciones abruptas, pues tiene la menor exposición al riesgo. Este fondo es ideal para quienes priorizan estabilidad sobre crecimiento.

Pensado para afiliados cercanos a la jubilación. Busca preservar el valor del dinero, evitando variaciones abruptas, pues tiene la menor exposición al riesgo. Este fondo es ideal para quienes priorizan estabilidad sobre crecimiento. Fondo 1: Diseñado para preservar el capital con fluctuaciones moderadas. Busca proteger el ahorro acumulado ofreciendo al mismo tiempo un potencial de crecimiento prudente. Es ideal para quienes priorizan la cautela en el mediano plazo.

Diseñado para preservar el capital con fluctuaciones moderadas. Busca proteger el ahorro acumulado ofreciendo al mismo tiempo un potencial de crecimiento prudente. Es ideal para quienes priorizan la cautela en el mediano plazo. Fondo 2: Es la opción intermedia y balanceada del sistema. Combina de manera estratégica activos de crecimiento con instrumentos más conservadores. Al ser el fondo asignado por defecto, es uno de los más elegidos por afiliados que buscan un equilibrio óptimo entre protección y rendimiento a largo plazo.

Es la opción intermedia y balanceada del sistema. Combina de manera estratégica activos de crecimiento con instrumentos más conservadores. Al ser el fondo asignado por defecto, es uno de los más elegidos por afiliados que buscan un equilibrio óptimo entre protección y rendimiento a largo plazo. Fondo 3: Tiene mayor exposición a activos de riesgo, como acciones. Aunque muestra un comportamiento más dinámico en el corto plazo, ofrece el mayor potencial de crecimiento para horizontes de tiempo largos. Está pensado para afiliados jóvenes o con alta tolerancia al riesgo.

Uno de los elementos más importantes al elegir un fondo es el horizonte de inversión, pero ¿qué significa eso? “En simple, el horizonte de inversión puede ser a corto o largo plazo. A más tiempo, mayor será el retorno de los movimientos del mercado; a menos tiempo, mayor necesidad de proteger el fondo” señala la especialista.

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Por eso, Prima recomienda a los afiliados más jóvenes, que recién comienzan su vida laboral, que consideren fondos con mayor exposición al crecimiento, mientras que quienes están próximos a jubilarse, opten por alternativas más conservadoras.

Elegir un fondo no es una decisión permanente. Los afiliados pueden cambiar de tipo de fondo según evolucionen sus necesidades, objetivos o contexto económico. Por ello, entender conceptos como riesgo, diversificación y horizonte de inversión les permite tomar decisiones más informadas y alineadas a cada etapa de vida.

Si bien los mercados pueden mostrar volatilidad en el corto plazo, históricamente han tendido a registrar ciclos de recuperación y a mantener una tendencia de crecimiento en horizontes más amplios. Por ello, mantener una perspectiva de largo plazo y una estrategia consistente resulta clave en la gestión de los fondos de pensiones.