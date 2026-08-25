El Jackson Lake Lodge, sede del Simposio de Política Económica de Jackson Hole de la Reserva Federal de Kansas City, en Moran, Wyoming.
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Agencia Bloomberg
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El primer gran discurso de Kevin Warsh como presidente de la Reserva Federal se ha convertido en una inesperada prueba para su estrategia de limitar las comunicaciones del banco central.

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