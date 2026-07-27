Una conductora reposta un vehículo en una gasolinera Shell en Palo Alto, California, EE.UU., el martes 21 de julio de 2026.
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Agencia Bloomberg
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Los funcionarios de la Reserva Federal llegarán a la reunión de política monetaria de esta semana enfrentando un repunte de las presiones sobre los precios que podría convertir la decisión de mantener o subir las tasas de interés en una de las más reñidas y controvertidas de los últimos meses.

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