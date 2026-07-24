La Guardia Revolucionaria instó a los civiles a mantenerse alejados de instalaciones donde operen militares estadounidenses. Foto: EFE.
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Redacción Gestión
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La Guardia Revolucionaria de exhortó este viernes a la población de los países de Medio Oriente que albergan bases militares de Estados Unidos a mantenerse alejada, de forma inmediata, de cualquier instalación que dé cobijo a personal militar estadounidense, recomendando una distancia mínima de 500 metros.

En un comunicado difundido por la agencia estatal IRNA, el cuerpo militar afirmó que numerosos integrantes de las Fuerzas Armadas de EE.UU. habrían abandonado sus bases “por temor a represalias” iraníes en medio de la .

“Advertimos a la población de los países donde se encuentran las tropas estadounidenses que mantengan inmediatamente una distancia mínima de 500 metros de los alojamientos residenciales clandestinos y los escondites de los estadounidenses para garantizar su propia seguridad”, señaló la Guardia Revolucionaria.

Asimismo, el organismo aseguró que “no dudará en llevar a cabo una rápida represalia” si continúan los ataques contra infraestructuras y bienes civiles iraníes.

La Guardia Revolucionaria también instó a los ciudadanos de la región a comunicar a su departamento de Relaciones Públicas cualquier movimiento o traslado de personal militar estadounidense.

La Guardia Revolucionaria instó a los civiles a mantenerse alejados de instalaciones donde operen militares estadounidenses. Foto: EFE.
La Guardia Revolucionaria instó a los civiles a mantenerse alejados de instalaciones donde operen militares estadounidenses. Foto: EFE.

Se reanudan los enfrentamientos

La advertencia llega casi dos semanas después de que , tras considerar roto el alto el fuego alcanzado en junio luego de los ataques de Teherán contra buques comerciales en el estratégico estrecho de Ormuz.

Washington sostiene que su objetivo es debilitar las capacidades de la Guardia Revolucionaria iraní y garantizar la seguridad del tránsito marítimo en esa ruta.

Por su parte,

En paralelo, el ministro de Exteriores de Pakistán, país que junto con Catar participa en los esfuerzos de mediación entre Washington y Teherán, instó a Irán a mantener el diálogo y avanzar sobre el Memorando de Islamabad durante una reunión celebrada en el marco del Consejo de Ministros de Exteriores de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), en Kirguistán.

Con información de EFE.

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