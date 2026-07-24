BARÉIN, 28/02/2026.- Vista de una columna de humo en Baréin. La Guardia Revolucionaria iraní confirmó este sábado que ha lanzado ataques contra bases estadounidenses situadas en Baréin, Catar y Emiratos Árabes como represalia por los bombardeos de Estados Unidos e Israel. Los misiles y drones de la Guardia Revolucionaria atacaron severamente el cuartel general de la Quinta Flota de la Armada estadounidense en Baréin. EFE
BARÉIN, 28/02/2026.- Vista de una columna de humo en Baréin. La Guardia Revolucionaria iraní confirmó este sábado que ha lanzado ataques contra bases estadounidenses situadas en Baréin, Catar y Emiratos Árabes como represalia por los bombardeos de Estados Unidos e Israel. Los misiles y drones de la Guardia Revolucionaria atacaron severamente el cuartel general de la Quinta Flota de la Armada estadounidense en Baréin. EFE
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Irán lanzó este viernes ataques con drones contra posiciones militares de Estados Unidos en Baréin y Jordania, países aliados de Washington en Oriente Medio, en respuesta a la ofensiva del país norteamericano, según el Ejército de la República Islámica.

El texto indica además que los drones también atacaron hangares de aeronaves y de mantenimiento de aviones, y barracones de las fuerzas de EE.UU. en la base de Al Azraq, en Jordania.

LEA TAMBIÉN: Mira nuestros programas en el nuevo Canal de YouTube

Dos semanas de intercambio de ataques

El Ejército iraní subrayó en su comunicado que cualquier acción contra los intereses «legítimos y legales» del país conducirá a la privación de los intereses económicos y de seguridad de otras naciones de la región.

La campaña estadounidense busca, según la Administración del presidente Donald Trump, debilitar las capacidades de la Guardia Revolucionaria iraní y proteger el tránsito de buques comerciales, en un contexto de creciente tensión en torno a Ormuz, uno de los principales puntos calientes del conflicto.

Una columna de huob tras un ataque contra la refinería de petróleo Bapco en la isla de Sitra, en Baréin.
Una columna de huob tras un ataque contra la refinería de petróleo Bapco en la isla de Sitra, en Baréin.
LEA TAMBIÉN: Guerra en Irán dispara al petróleo y amenaza con más inflación, ¿cuándo sonarán alarmas en Perú?

Qatar Airways suspende vuelos

Irán, que ha respondido con bombardeos sobre naciones de Oriente Medio aliadas de Washington, entre ellas Kuwait, Baréin, Jordania y Catar, elevó a 55 el número de fallecidos desde que se iniciaran los renovados ataques contra su territorio.

La ofensiva iraní contra países de la región ha llevado a la aerolínea catarí Qatar Airways a anunciar que mantendrá suspendidos hasta el próximo 31 de julio, inclusive, sus vuelos con destino a Baréin, Kuwait y la ciudad de Erbil (Irak).

Con información de EFE

TE PUEDE INTERESAR

Ataques hutíes a petroleros saudíes amenazan con abrir un nuevo frente en la guerra con Irán
Donald Trump dice que evalúa lanzar un “ataque masivo” contra Irán
Rubio dice que Irán “suplica todos los días” a EE.UU. llegar a un acuerdo
Guerra en Irán dispara al petróleo y amenaza con más inflación, ¿cuándo sonarán alarmas en Perú?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.