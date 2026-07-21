Cuando sube el petróleo a nivel internacional, se refleja “rápidamente” en el costo de los combustibles en el país, afirman analistas. (Foto: Freepik)
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Omar Manrique
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Guillermo Westreicher Herrera
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La aversión al riesgo se apoderó de los mercados ante el recrudecimiento del conflicto en Medio Oriente que, tras una efímera tregua, ahora parece salirse de control, ¿qué viene aconteciendo?

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