Vessels are seen anchored in the Strait of Hormuz, off the port city of Khasab on Oman's northern Musandam Peninsula in May 2026. Photographer: -/AFP/Getty Images
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Agencia Bloomberg
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Se prevé que Estados Unidos e Irán firmen formalmente un memorando de entendimiento el 19 de junio en Suiza, lo que allanará el camino para 60 días de conversaciones destinadas a poner fin a su guerra de una vez por todas e imponer nuevos límites estrictos al programa nuclear iraní.

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