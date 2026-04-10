El indicador acumula siete meses consecutivos sin variación.

La última vez que el instituto emisor movió su tasa clave fue en septiembre del 2025, cuando la bajó en 25 puntos.

El BCRP proyecta que tanto la inflación interanual como la inflación sin alimentos y energía (inflación subyacente) retornen al rango meta hacia fines de año y se ubiquen alrededor de 2% en el 2027, conforme se disipen los efectos de los choques de oferta.

La última vez que el instituto emisor movió su tasa clave fue en septiembre del 2025. (Foto: Andina)

“El riesgo global se mantiene elevado debido al conflicto en el Medio Oriente, lo que se refleja en una mayor volatilidad de los mercados financieros y en un incremento del precio internacional del petróleo. A pesar de ello, las perspectivas de crecimiento de la actividad económica mundial para este año continúan siendo positivas, y los términos de intercambio se mantienen favorables para la economía peruana”, afirma.

En tal sentido, la autoridad monetaria asegura que se mantiene especialmente atenta a la nueva información sobre la inflación y sus determinantes, incluyendo la evolución de la inflación subyacente, las expectativas de inflación, la actividad económica y la duración de los choques de oferta, a fin de evaluar, de ser necesario, ajustes en la posición de la política monetaria.

“El Directorio reafirma su compromiso de adoptar las acciones necesarias para garantizar el retorno de la inflación al rango meta en el horizonte de proyección”, asevera la institución.

Según Jorge Chávez, CEO de la consultora Maximixe, aunque termine la guerra de Irán, los riesgos geopolíticos seguirán siendo altos. A ello se suma un contexto alcista en los precios de los metales y del ciclo económico local. Por ello, consideró que “lo lógico es que la política monetaria sea más cauta”, lo que significaría una eventual subida de la tasa de interés de referencia.

“Las personas tienen que ser más austeras, guardar pan para mayo y tener mucho cuidado con sus inversiones, por ejemplo, invertir en activos físicos como inmuebles y oro, que son más seguros que las acciones. Algunos bonos gubernamentales de bajo riesgo pueden ser atractivos. Los bonos peruanos son una buena opción”, señaló.

Además, sugirió no adquirir, en general, nuevos endeudamientos, especialmente un consumo, a pesar de la expectativa de que las tasas de interés puedan subir, pues consideró que debe prevalecer la cautela.

Inflación

En marzo, la tasa mensual de inflación fue de 2.38%, mientras que la inflación subyacente se ubicó en 2.07%. Ese aumento significativo de los precios ese mes, según el BCRP, obedeció al efecto conjunto de varios choques de oferta: el fuerte aumento de los precios internacionales de combustibles, la interrupción total del suministro de gas natural y de Líquidos de Gas Natural (LGN) en la primera quincena del mes, así como factores climáticos adversos.

En marzo, la tasa mensual de inflación fue de 2.38%. Foto: GEC.

Acumulado

En términos interanuales, la tasa de inflación total se elevó de 2.2% en febrero a 3.8% en marzo, en tanto que la inflación subyacente aumentó de 2.2% a 3.7% en ese mismo periodo, saliéndose del rango meta.