Precios. BCRP estima que inflación se ubicará alrededor de 2% en el 2027. (Foto: Andina).
Precios. BCRP estima que inflación se ubicará alrededor de 2% en el 2027. (Foto: Andina).
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Guillermo Westreicher Herrera
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El Directorio del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) acordó, en su programa monetario de abril, mantener la tasa de interés de referencia en 4.25%, ¿la seguirán conteniendo?

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