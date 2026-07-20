El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este lunes a Irán con hacerle «pagar» por la muerte de soldados estadounidenses, tras el fallecimiento de tres efectivos en Jordania e Irak.

“Cada vez que Irán mate a un soldado estadounidense, pagará por ello muchas veces más”, advirtió Trump en un mensaje en la red Truth Social.

Trump aseguró que ha dado esta instrucción al secretario de Defensa, Pete Hegseth; al jefe del Estado Mayor Conjunto, Daniel Caine; y a toda la cúpula militar estadounidense.

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Estados Unidos intensifica ofensiva contra Irán tras ataque que dejó dos militares muertos. (Imagen: AFP)

Los soldados de EE.UU. muertos en la guerra con Irán

Dos soldados estadounidenses murieron este fin de semana en un ataque iraní contra una base militar de Jordania y otro falleció en Irak durante la detonación controlada de un explosivo iraní.

Estas son las primeras bajas estadounidenses registradas desde la ruptura del alto el fuego entre Estados Unidos e Irán de hace casi dos semanas.

Con esto, al menos 17 militares estadounidenses han muerto desde que Estados Unidos e Israel lanzaron el 28 de febrero una ofensiva contra Irán que derivó en la guerra actual.

Este fin de semana, Washington y Teherán continuaron el cruce de ataques, que complica aún más los esfuerzos por avanzar un diálogo de paz estancado en medio de la escalada.

Con información de EFE