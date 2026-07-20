El presidente estadounidense Donald Trump. (Foto de SAUL LOEB / AFP).
El presidente estadounidense Donald Trump. (Foto de SAUL LOEB / AFP).
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Redacción Gestión
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este lunes a Irán con hacerle «pagar» por la muerte de soldados estadounidenses, tras el fallecimiento de tres efectivos en Jordania e Irak.

advirtió Trump en un mensaje en la red Truth Social.

Trump aseguró que ha dado esta instrucción al secretario de Defensa, Pete Hegseth; al jefe del Estado Mayor Conjunto, Daniel Caine; y a toda la cúpula militar estadounidense.

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Estados Unidos intensifica ofensiva contra Irán tras ataque que dejó dos militares muertos. (Imagen: AFP)
Estados Unidos intensifica ofensiva contra Irán tras ataque que dejó dos militares muertos. (Imagen: AFP)

Los soldados de EE.UU. muertos en la guerra con Irán

Dos soldados estadounidenses murieron este fin de semana en un ataque iraní contra una base militar de Jordania y otro falleció en Irak durante la detonación controlada de un explosivo iraní.

Con esto, al menos 17 militares estadounidenses han muerto desde que Estados Unidos e Israel lanzaron el 28 de febrero una ofensiva contra Irán que derivó en la guerra actual.

Este fin de semana, Washington y Teherán continuaron el cruce de ataques, que complica aún más los esfuerzos por avanzar un diálogo de paz estancado en medio de la escalada.

Con información de EFE

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