La visita del primer ministro de Irak, Al Zaidi, a Irán se concretará tras la reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. (Imagen: AP)
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Redacción Gestión
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El Ministerio de Exteriores de anunció que su primer ministro, Ali al Zaidi, viajará a a fines de la próxima semana para reforzar la relación entre ambos.

Según informaron, la agenda del viaje fue comentada durante una reunión entre el subsecretario de Exteriores para Relaciones Bilaterales, Mohamed Husein, y el embajador de Irán en Bagdad, Kazem al Sadegh para abordar los lazos entre ambos países.

Como parte de la visita, Irak e Irán prevén suscribir varios memorandos de entendimiento en áreas de cooperación conjunta que “fortalecerán las relaciones bilaterales y beneficiarán los intereses comunes de ambos países”.

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Al Zaidi viajará a Irán pocos días después de regresar de Estados Unidos, donde firmó 48 acuerdos y memorandos de entendimiento con empresas estadounidenses.

Durante su visita también se reunió con el , en la Casa Blanca. En esta reunión los mandatarios acordaron avanzar hacia una alianza económica estratégica integral, en un encuentro en que el norteamericano calificó a Al Zaidi de “gran líder”, vaticinó que estará mucho tiempo en el cargo.

La visita del primer ministro de Irak, Al Zaidi, a Irán se concretará tras la reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. (Imagen: EFE)
La visita del primer ministro de Irak, Al Zaidi, a Irán se concretará tras la reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. (Imagen: EFE)
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La visita del iraquí a Irán está marcada por la y los ataques de represalia iraníes contra diferentes países del golfo Pérsico y Jordania, unas acciones que Bagdad ha condenado en apoyo de sus vecinos árabes.

Además, se produce tras días de ataques contra grupos opositores kurdoiraníes en la región semiautónoma del Kurdistán, en el norte de Irak, que han causado alrededor de una decena de muertos y heridos.

Al Zaidi también ha condenado ataques con drones, como el que fue interceptado hace unos días antes de alcanzar el consulado de Estados Unidos en Erbil y la base de la coalición internacional capitaneada por Washington en el aeropuerto de la capital kurdoiraquí.

(Con información de la agencia EFE).

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