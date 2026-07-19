El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) informó que analiza los reportes sobre un presunto ataque de Estados Unidos contra la planta nuclear de Darkhovin, en Irán, una instalación que aún se encuentra en construcción.

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, la agencia nuclear de la ONU indicó que, de manera preliminar, que el hecho no representa un riesgo radiológico.

El organismo precisó que la central de Darkhovin estaba en una etapa inicial de desarrollo y que, durante la última inspección realizada por sus expertos, no albergaba material nuclear.

El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) investiga denuncia de ataque de EE.UU. contra planta nuclear iraní en construcción. (Imagen: AP)

Este pronunciamiento se da luego de que medios iraníes informaran que la Organización de Energía Atómica de Irán denunciara el ataque estadounidense en la provincia de Juzestán.

“El régimen terrorista y criminal de Estados Unidos (...) llevó a cabo una acción agresiva y bárbara, contraria a las leyes internacionales, al atacar con varios proyectiles el emplazamiento en construcción de la central de Darkhovin”, afirmó la entidad iraní citada por la prensa del país.

Por su parte, el OIEA señaló que ya se ha puesto en contacto con Irán para abordar el ataque denunciado y avanzó que procederá a proporcionar “más información a medida que esta esté disponible”.

Aunque no se considera que el incidente represente peligro radiológico alguno, el director general del OIEA, Rafael Grossi, reiteró su llamamiento a la moderación militar en las inmediaciones de cualquier sitio relacionado con la energía atómica, según subraya el comunicado del organismo con sede en Viena.

(Con información de la agencia EFE).