Irán anunció este sábado una nueva ofensiva contra instalaciones militares de Estados Unidos en Kuwait y Baréin, como parte de la escalada del conflicto entre ambos países.

Las autoridades iraníes aseguraron que los ataques alcanzaron bases militares, radares, centros de comunicaciones, depósitos de combustible y otras infraestructuras estratégicas.

En un comunicado difundido por la Guardia Revolucionaria y recogido por la agencia Fars, el cuerpo militar afirmó que uno de los ataques estuvo dirigido contra el campamento militar de Arifjan, en Kuwait, donde —según sostuvo— murieron varios soldados estadounidenses.

La versión iraní se conoce un día después de que Estados Unidos rechazara las afirmaciones de Teherán sobre la supuesta muerte de militares estadounidenses en un ataque contra la base de Al Tanf, en Siria.

La Guardia Revolucionaria también indicó que empleó drones para destruir el radar de la base estadounidense Ali al Salem, además de un hangar de mantenimiento de armamento y un refugio para drones.

Asimismo, informó de ataques con drones y misiles contra el muelle de apoyo logístico y suministro de combustible de la flota estadounidense en el puerto de Al Ahmadi, en Kuwait, y contra la base aérea de Sheikh Isa, en Baréin, donde aseguró haber alcanzado aeronaves de combate.

Según la institución militar, también fueron atacados un centro de inteligencia identificado como “Batelco”, en Baréin, y un centro de comunicaciones y señales estadounidense ubicado en Kuwait.

Por su parte, el Ejército iraní afirmó que sus operaciones también alcanzaron hangares de aeronaves, depósitos de combustible y varios puentes vinculados a instalaciones militares estadounidenses en Baréin.

Las Fuerzas Armadas de Irán señalaron que esta ofensiva respondió a los bombardeos que, según denunciaron, Estados Unidos mantiene sobre territorio iraní por séptimo día consecutivo.

Además, la Guardia Revolucionaria advirtió que los países que albergan bases militares estadounidenses podrían enfrentar nuevas acciones si continúan los ataques contra Irán. Añadió que, por el momento, sus operaciones se han limitado a objetivos militares, aunque no descartó ampliar su respuesta.

Elaborado con información de EFE.