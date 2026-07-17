Irán. (Foto: EFE)
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Redacción Gestión
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La Armada de la Guardia Revolucionaria de Irán advirtió este viernes de que se acerca la «hora cero» para una posible operación contra las unidades navales del Comando Central de Estados Unidos (Centcom) desplegadas en las aguas de la región, en medio de una creciente escalada entre las partes.

afirmó el mando de la Armada de la Guardia Revolucionaria en un comunicado publicado junto a una imagen de un portaaviones estadounidense, según informó la agencia Tasnim.

El cuerpo militar de élite iraní dijo que “los movimientos y el equipamiento del Ejército terrorista estadounidense están bajo la vigilancia de las unidades navales de la República Islámica” y concluyó su mensaje con una breve advertencia: «Esperen…».

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Una mujer iraní pasa junto a una valla publicitaria en la plaza Enqelab de Teherán, Irán, el 18 de junio de 2026. (EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH).
Una mujer iraní pasa junto a una valla publicitaria en la plaza Enqelab de Teherán, Irán, el 18 de junio de 2026. (EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH).

La amenaza se produce en medio de una nueva escalada militar entre Irán y Estados Unidos, con ataques estadounidenses contra el sur del territorio iraní y operaciones de represalia de Teherán contra objetivos estadounidenses en varios países de Oriente Medio.

Además, EE.UU. reimpuso el cerco naval sobre puertos y buques iraníes en Ormuz dos días después de que Irán declarara de nuevo el cierre del estratégico paso marítimo.

La Guardia Revolucionaria afirmó hoy en otro comunicado que mantiene el «control total» del estrecho de Ormuz y advirtió de que mientras continúen las acciones estadounidenses “ni una sola gota de petróleo o gas será exportada desde esta región”.

Con información de EFE

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