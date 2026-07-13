El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. (Foto: Difusión)
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Redacción Gestión
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que las fuerzas armadas de su país atacarán con fuerza a Irán “esta noche” y “mañana”, en medio del restablecimiento de las hostilidades con Teherán.

declaró Trump durante una entrevista con el comentarista político conservador Hugh Hewitt, y aseguró que hay posibles objetivos militares identificados.

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Trump afirmó que entre los posibles objetivos se encontraba el monte Kolang Gaz La, ubicado en la provincia de Isfahán, en el centro de Irán, donde presuntamente la República Islámica tendría una cuarta instalación nuclear.

, respondió Trump sobre la posibilidad de atacar esta zona.

Ataques de Estados Unidos contra instalaciones militares de Irán el 13 de julio del 2026. (AFP).
Ataques de Estados Unidos contra instalaciones militares de Irán el 13 de julio del 2026. (AFP).
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Bloqueo del tráfico marítimo

Horas antes, el mandatario dijo que Washington reanudará el bloqueo del tráfico marítimo que entra y sale de los puertos iraníes, y que entrará en vigor mañana martes 14 de julio a las 16:00 hora del este (20:00 GMT).

Asimismo,

Estas medidas llegan después de que Estados Unidos e Irán hayan intercambiado ataques desde la semana pasada en el golfo Pérsico, lo que supuso la ruptura del alto el fuego acordado en el memorando de entendimiento firmado el 17 de junio.

Con información de EFE

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