El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes que ordenó al Pentágono ejecutar un bombardeo contra Irán “a niveles nunca antes vistos” si es asesinado como resultado de un presunto complot de la República Islámica.

“Llevo mucho tiempo en su lista. Es a lo que nos enfrentamos”, declaró el mandatario en una entrevista con The New York Post. “He dejado instrucciones: si pasa algo, que los bombardeen literalmente a niveles que nunca antes hayan visto”, añadió.

Trump respondió así a versiones de prensa que señalan que Israel habría advertido a Washington sobre un supuesto nuevo plan de Irán para atentar contra su vida. Sin embargo, durante la misma entrevista matizó que no existe evidencia de un complot reciente y sostuvo que Teherán lo considera un objetivo desde hace años.

“No, no. Israel no ha dicho nada. No, no”, señaló. “He estado en el número uno durante mucho tiempo, y así es la vida”, agregó. Consultado sobre un eventual atentado en su contra, respondió: “Espero que me echen de menos”.

Las declaraciones se producen en un contexto de renovadas tensiones entre Estados Unidos e Irán, tras los recientes enfrentamientos militares y el deterioro del alto el fuego alcanzado el mes pasado.

Trump ya había reconocido el miércoles, durante su participación en la cumbre de la OTAN, que figura entre los principales objetivos de Irán, y relacionó esas amenazas con la muerte del general iraní Qasem Soleimani en 2020, ordenada durante su primer mandato.

Las declaraciones del mandatario estadounidense se producen en medio del aumento de las tensiones con Irán y el deterioro del alto el fuego entre ambos países. Foto: EFE.

En paralelo, Irán enterró el jueves al líder supremo, Alí Jameneí, fallecido en un bombardeo ocurrido el primer día de la ofensiva militar lanzada por Estados Unidos e Israel contra la República Islámica el pasado 28 de febrero.

Durante la ceremonia no apareció en público su hijo y sucesor, Mojtaba Jameneí, designado líder supremo el 8 de marzo y cuya ausencia ha alimentado especulaciones sobre su estado de salud.

Negociaciones en medio del fin de la tregua

Trump también anunció que Estados Unidos retomará las conversaciones con Irán para intentar poner fin al conflicto, aunque insistió en que el alto el fuego acordado entre ambas partes ya quedó sin efecto.

“La República Islámica de Irán nos ha pedido que continuemos las conversaciones. Hemos accedido a hacerlo, pero Estados Unidos les ha dejado claro, sin lugar a dudas, que el alto el fuego ha terminado”, escribió en su red social Truth Social.

Estados Unidos e Irán firmaron el pasado 17 de junio un memorando de entendimiento para poner fin a la guerra, desbloquear el estrecho de Ormuz y abrir negociaciones sobre el programa nuclear iraní. Sin embargo, los recientes intercambios de ataques en el golfo Pérsico han debilitado ese acuerdo y dejaron al menos 14 fallecidos en territorio iraní.

Mientras Teherán sostiene que las acciones estadounidenses han dejado sin efecto aspectos fundamentales del memorando, Trump afirmó que la tregua ya puede darse por concluida.

Con información de EFE.