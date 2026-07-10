Irán informó que los ataques estadounidenses dejaron 14 fallecidos y 78 heridos en cinco provincias del país. Foto: EFE.
Irán informó que los ataques estadounidenses dejaron 14 fallecidos y 78 heridos en cinco provincias del país. Foto: EFE.
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Redacción Gestión
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Al menos 14 personas murieron y otras 78 resultaron heridas como consecuencia de los , según informaron este jueves las autoridades sanitarias iraníes.

El portavoz del Ministerio de Salud de Irán, Hosein Kermanpour, indicó a través de la red social X que las ofensivas estadounidenses alcanzaron cinco provincias del país los días 8 y 9 de julio, pese a que, según Teherán, el alto el fuego seguía vigente. Asimismo, precisó que 47 de los heridos permanecen hospitalizados.

En paralelo, autoridades iraníes denunciaron que proyectiles estadounidenses impactaron en las inmediaciones de la central nuclear de Bushehr, así como en otros puntos de la provincia, entre ellos la base militar de Choghadak y un puerto pesquero. El gobernador adjunto de Bushehr, Ehsan Jahanian, aseguró que no se registraron víctimas ni daños en la instalación nuclear.

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Washington mantiene desde hace dos días una campaña de ataques contra objetivos iraníes, argumentando que busca imponer “costos significativos” a Teherán por .

Teherán denunció impactos cerca de la central nuclear de Bushehr y respondió con ataques contra bases militares de EE.UU. en Kuwait y Baréin. Foto: EFE.
Teherán denunció impactos cerca de la central nuclear de Bushehr y respondió con ataques contra bases militares de EE.UU. en Kuwait y Baréin. Foto: EFE.

De acuerdo con el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), las operaciones más recientes alcanzaron cerca de 90 objetivos militares iraníes, incluidos sistemas de defensa aérea, infraestructura logística, depósitos de misiles y drones, así como capacidades navales y de vigilancia costera.

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Como respuesta, la Guardia Revolucionaria iraní anunció ataques contra las bases estadounidenses de Arifjan y Ali Al Salem, en Kuwait, y contra las instalaciones de Juffair y Sheikh Isa, en Baréin.

El miércoles, , una ruta estratégica para el comercio mundial de hidrocarburos. Por su parte, Irán calificó la operación como una “violación clara” del acuerdo de alto el fuego alcanzado el pasado 17 de junio.

Con información de EFE.

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