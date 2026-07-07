Irán advirtió este martes de que las negociaciones para alcanzar un acuerdo definitivo con Estados Unidos no comenzarán mientras el presidente estadounidense, Donald Trump, continúe amenazando a la República Islámica, después de que el mandatario republicano afirmara que, en caso de no lograr un pacto con Teherán, “terminará el trabajo” con ataques contra infraestructuras y plantas energéticas iraníes.

“El párrafo 13 del Memorando de Entendimiento es claro: las negociaciones sobre el acuerdo final no comenzarán mientras continúen las amenazas. Respeten su firma”, escribió en la red social X el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí.

El mensaje, acompañado por una foto de la procesión fúnebre del asesinado líder supremo Alí Jameneí en Teherán y destacando la unidad de millones de iraníes, señala que ni la población iraní ni las Fuerzas Armadas del país “se dejarán intimidar por ninguna amenaza”.

Una mujer sostiene la bandera nacional de Irán en la Plaza Valiasr de Teherán, Irán, el 30 de junio de 2026. Foto: EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH

Nuevas amenazas de Trump

El jefe de la diplomacia iraní ha respondido así a las afirmaciones de Trump, el lunes, cuando reiteró que su Gobierno pretende alcanzar un acuerdo con Irán, pero advirtió que, si eso no ocurre, Estados Unidos “terminará el trabajo”, en una aparente alusión a nuevos ataques contra el país persa.

“Podemos derribar sus puentes en una hora. Podemos dejar fuera de servicio su suministro energético, todas esas grandes plantas que han construido”, agregó Trump.

La cláusula 13 que menciona Araqchí establece que las partes comenzarían las negociaciones para un acuerdo final tras la implementación de los párrafos 1, 4, 5, 10 y 11 de este memorando de entendimiento firmado el 17 de junio, que hacen referencia al fin de la guerra en todos los frentes, la reapertura del estrecho de Ormuz por ambas partes, la liberación de fondos congelados iraníes y la suspensión de sanciones petroleras.

Las condiciones de navegación en Ormuz

Irán y Estados Unidos han mantenido dos rondas de negociaciones de alto nivel tras la firma del memorando, en las que, según las autoridades iraníes, se han discutido las formas de implementar las cinco cláusulas para después seguir con las conversaciones sobre el programa nuclear de la República Islámica.

Pese al memorando acordado y las negociaciones en marcha, en las últimas semanas las tensiones volvieron a escalar entre Teherán y Washington, con ataques iraníes contra varios buques y bombardeos estadounidenses contra objetivos militares en la costa sur del país persa en un pulso por el control de Ormuz.

La República Islámica mantiene que los buques que quieran transitar por el paso deben hacerlo con su permiso y por las rutas establecidas por Teherán.

Esta mañana la agencia británica de Operaciones Comerciales Marítimas (UKMTO, por sus siglas en inglés), que monitorea la seguridad de barcos y marineros alrededor del mundo, informó de un nuevo ataque contra un buque cisterna en el Golfo de Omán, en un punto cercano al estrecho de Ormuz.