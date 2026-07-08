Estados Unidos informó que más de 20 buques de guerra permanecen desplegados en Oriente Medio en medio del aumento de las tensiones con Irán. Foto: EFE/ Carlos Lemos.
Estados Unidos informó que más de 20 buques de guerra permanecen desplegados en Oriente Medio en medio del aumento de las tensiones con Irán. Foto: EFE/ Carlos Lemos.
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Redacción Gestión
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Más de 20 buques de guerra de Estados Unidos permanecen desplegados en Medio Oriente, informó este miércoles el Comando Central del Ejército estadounidense (Centcom), en un durante la noche.

A través de sus redes sociales, el Centcom señaló que “más de 20 buques de guerra de la Armada de EE.UU. patrullan las aguas de todo Oriente Medio”, mientras las fuerzas estadounidenses continúan desarrollando operaciones orientadas a preservar la seguridad y la estabilidad en la región.

El organismo, con sede en Florida, acompañó el mensaje con imágenes del despliegue y recordó que, el mes pasado, buques de guerra y aeronaves navales realizaron maniobras conjuntas en el mar Arábigo, una operación que, según indicó, “demostraron una fuerza militar y un poder de fuego estadounidenses incomparables”.

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El anuncio se conoce pocas horas después de que Trump, durante una actividad en Ankara (Turquía), afirmara que podría haber un nuevo ataque contra Irán la noche del miércoles. El mandatario sostuvo que el futuro de las negociaciones con Teherán es incierto tras , firmado el pasado 17 de junio.

Nuevas acciones militares

El martes, , además de otros ataques dirigidos contra bases estadounidenses en países del Golfo.

El despliegue militar coincide con nuevos ataques estadounidenses contra objetivos iraníes y la advertencia de Donald Trump sobre una posible nueva ofensiva. Foto: EFE.
El despliegue militar coincide con nuevos ataques estadounidenses contra objetivos iraníes y la advertencia de Donald Trump sobre una posible nueva ofensiva. Foto: EFE.

Trump aseguró que las fuerzas estadounidenses bombardearon la isla de Jarg, un punto estratégico para las exportaciones de petróleo iraní, y dejó abierta la posibilidad de repetir la operación. Asimismo, afirmó que fueron destruidas 28 embarcaciones iraníes de menor tamaño y un radar que, según dijo, había sido reconstruido en un 60%.

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Por su parte, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, precisó que los ataques estuvieron dirigidos contra instalaciones subterráneas utilizadas para almacenar drones y misiles, posiciones de defensa costera, sistemas de radar, centros de vigilancia y otras infraestructuras empleadas para hostigar el .

Antes de estas operaciones, Washington también revocó la autorización para la venta de petróleo iraní en los mercados internacionales, una medida adoptada en respuesta a los incidentes registrados en Ormuz, un paso clave en la guerra que comenzaron Washington e Israel en febrero.

Con información de EFE.

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