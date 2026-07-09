El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se toma una selfie con el presidente Donald Trump durante el sorteo del Mundial de 2026 en Estados Unidos. La opinión pública mundial ha tomado nota de Infantino, quien es el doppelgänger deportivo de Trump a nivel mundial. (Foto de Koen van Weel / ANP MAG / ANP vía AFP).
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se toma una selfie con el presidente Donald Trump durante el sorteo del Mundial de 2026 en Estados Unidos. La opinión pública mundial ha tomado nota de Infantino, quien es el doppelgänger deportivo de Trump a nivel mundial. (Foto de Koen van Weel / ANP MAG / ANP vía AFP).
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Financial Times
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Podríamos llamarlo el “toque anti-Midas”. A Donald Trump le encanta el oro. Sin embargo, gran parte de lo que toca, desde el estanque reflectante en Washington hasta las alianzas de Estados Unidos, parece convertirse en otra cosa. Su última incursión fue en la Copa Mundial de la FIFA. Un torneo que se estaba convirtiendo en un éxito inesperado ha perdido su brillo después de que Trump llamó a la FIFA, la cual luego revocó la suspensión de un partido impuesta al jugador estrella de EE.UU., Folarin Balogun. De todos modos, EE.UU. perdió 4-1 ante Bélgica.

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