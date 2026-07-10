Abelardo de la Espriella habla tras recibir su credencial como presidente electo de Colombia, en Bogotá. El presidente electo de Colombia ha prometido reducir impuestos y gasto público, además de abrir nuevamente la industria petrolera a la exploración. Foto: EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda
Abelardo de la Espriella habla tras recibir su credencial como presidente electo de Colombia, en Bogotá. El presidente electo de Colombia ha prometido reducir impuestos y gasto público, además de abrir nuevamente la industria petrolera a la exploración. Foto: EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda
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Agencia Bloomberg
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Abelardo de la Espriella va a requerir mucha ayuda de Donald Trump. El presidente electo de Colombia, quien recibió el respaldo del mandatario estadounidense, obtuvo una ajustada victoria en las elecciones del mes pasado. Coronó así una serie de triunfos que dejaron a aliados de Estados Unidos al frente de toda la región andina. Trump ha prometido “todo el apoyo y la fortaleza de Estados Unidos”.

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